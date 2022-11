Xbox Game Pass: Sony ha svelato il numero di abbonati nel documento inviato all'antitrust inglese

Sony ha svelato quanti sono gli abbonati a Xbox Game Pass: 29 milioni. Il dato è emerso dal documento che ha spedito all'antitrust inglese, la CMA, per spiegare come mai consideri negativa l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Nel testo possiamo leggere: "Il Game Pass batte significativamente il PlayStation Plus. Microsoft è già leader nei servizi su abbonamento multi-giochi. Il Game Pass ha 29 milioni di abbonati tra Xbox Game Pass Console e Xbox Game Pass Ultimate e per in futuro ci si aspetta una crescita sostanziale. La fascia multi-giochi del PlayStation Plus è considerevolmente indietro, con meno del [omissis] degli abbonati del Game Pass."

Interessante il fatto che la CMA abbia mostrato il numero di abbonati al Game Pass, ma abbia oscurato i dati del PlayStation Plus. Rendersi conto della distanza tra i due servizi avrebbe sicuramente aiutato a capire meglio la situazione.

L'ultimo dato ufficiale sul numero di abbonati a Xbox Game Pass risaliva a gennaio 2022 e parlava di 25 milioni di sottoscrizioni. I numeri svelati da Sony fanno intendere che presto Microsoft potrebbe superare i trenta milioni di abbonati, una quantità ragguardevole per un servizio che cresce sempre di più.