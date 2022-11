Forza Horizon: Xbox ha messo in vendita un bundle da 200€ a pochi centesimi

Una regione dello store Xbox di Microsoft ha fatto un piccolo errore recentemente, mettendo in vendita un bundle di Forza Horizon da 200€ circa per pochi centesimi. Il tutto però è stato purtroppo bloccato: la compagnia ha annullato l'acquisto, disattivato il gioco sulle console degli acquirenti e ha avviato i rimborsi.

Il tutto è accaduto con la divisione svedese del Microsoft Store, la quale ha messo in vendita un bundle che include Forza Horizon 4 e Forza Horizon 5 (con tutti i rispettivi DLC) a un prezzo esageratamente basso. Ci sono volute un paio di ore perché la cosa venisse risolta, quindi questo significa che un buon numero di utenti ha avuto modo di rendersene conto e di sfruttare la cosa.

Come detto, purtroppo, Microsoft ha deciso che l'errore era troppo grande e non poteva lasciare a tali giocatori il bundle, per il dispiacere degli utenti Xbox. I rimborsi sono arrivati dopo 24 ore dall'acquisizione, quindi è possibile che qualche utente abbia avuto modo di farsi una prova gratuita per un po' di ore.

Gli errori di prezzo sono fin troppo comuni sugli store online e, in realtà, molte compagnie spesso decidono di onorare gli acquisti al prezzo sbagliato, ammettendo il proprio errore. Ad esempio, EA aveva messo in vendita FIFA 23 a 6 centesimi e ha poi lasciato ai giocatori più rapidi la propria copia.

Forse, nel caso di Microsoft, il problema è che il tempo trascorso dopo l'attivazione del prezzo erroneo è stato troppo lungo e il numero di acquisti troppo elevato.

Di recente, per qualche istante, Microsoft ha anche venduto Xbox Series S a 81€.