Nintendo sarà alla Milan Games Week & Cartoomics con Pokémon Scarlatto e Violetto

Nintendo ha annunciato che sarà alla Milan Games Week & Comics dal 25 al 27 novembre 2022, dove porterà tra gli altri Pokémon Scarlatto e Violetto. Lo stand della compagnia di Super Mario sarà di più di 1000 mq e offrirà oltre cento postazioni di gioco con Nintendo Switch. I nuovi Pokémon avranno un'intera area dedicata che consentiranno ai giocatori di sperimentarli in diretta.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

La grande N sarà una dei protagonisti indiscussi dell'edizione 2022, con uno spazio di ben 1.000 mq nell'ampia Gaming Zone powered by GameStop, all'interno del Padiglione 16. Tutte le ultime novità per Nintendo Switch saranno a disposizione degli appassionati, dal coinvolgente e ormai notissimo Mario Kart 8 Deluxe, con tutte le nuove piste introdotte dal DLC a pagamento Mario Kart 8 Deluxe - Pass Percorsi Aggiuntivi, passando per il frenetico Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo Switch Sports e le sue discipline sportive, l'avvincente Bayonetta 3, fino ad arrivare al coloratissimo e strategico Splatoon 3.

Al centro della scena, non possono mancare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, gli ultimissimi titoli disponibili in esclusiva su console Nintendo, in mano ai giocatori da pochi giorni. I nuovi capitoli della serie offrono un'esperienza totalmente nuova rispetto ai precedenti, grazie alla rivoluzione rappresentata da un mondo di gioco senza confini, una libertà mai sperimentata prima nella serie dei mostriciattoli tascabili. E le novità non finiscono qui: per la prima volta, infatti, è possibile esplorare l'intera regione in compagnia di un massimo di 3 amici, e cavalcare i Pokémon leggendari Koraidon (in Pokémon Scarlatto) e Miraidon (in Pokémon Violetto) per raggiungere anche i punti più nascosti di Paldea, dalla terraferma agli specchi d'acqua, fino alle vette più alte. Scarlatto e Violetto, inoltre, offrono al giocatore non solo libertà sul piano esplorativo, ma anche su quello narrativo, permettendo di affrontare i tre percorsi della storia nell'ordine preferito, creando un'avventura su misura a seconda dei gusti.

Saranno tantissime le postazioni Nintendo Switch dove provare i due titoli Pokémon. Inoltre saranno a disposizione del pubblico anche alcune console Nintendo Switch Modello OLED, con uno schermo OLED da 7 pollici dai colori più intensi e contrasto elevato per godere al meglio la nuova esperienza open world di Pokémon Scarlatto e Violetto!

Ma non finisce qui: i fan avranno l'impressione di immergersi nel mondo senza confini di Scarlatto e Violetto grazie a una parete intera dove esplorare la mappa di Paldea e potranno scattare una foto insieme ai tre Pokémon iniziali dei nuovi videogiochi - Sprigatito, Fuecoco e Quaxly - da condividere poi sui social media utilizzando l'hashtag #PokemonScarlattoVioletto. Infine, il Pokémon più conosciuto al mondo farà una capatina a Milan Games Week & Cartoomics: il costume character di Pikachu accoglierà tutti i bambini e i fan presenti.

Nintendo non si farà attendere neanche nelle attività che animeranno il Main Stage della kermesse, coccolando fan e appassionati con conferenze e iniziative speciali. Si comincia venerdì 25 dalle 13.00 alle 13.30 con un momento dedicato a Mario Kart 8 Deluxe. Sul palco andranno in scena sfide mozzafiato al volante dei velocissimi kart, il momento ideale per scoprire i circuiti del Pass Percorsi Aggiuntivi, ma anche per tifare per il proprio personaggio preferito! Chi taglierà per primo il traguardo?

Sabato 26 novembre dalle 16.00 alle 16.45, a salire sul palco centrale saranno i mostriciattoli tascabili con Pokémon Scarlatto e Violetto. Gli appassionati potranno scoprire tutti i segreti della prima avventura Pokémon open world insieme al content creator Cydonia.

Infine, domenica 27 novembre dalle 12.30 alle 13.00, Milan Games Week & Cartoomics diventerà la fiera più colorata di sempre con Splatoon 3. Il coinvolgente terzo capitolo del variopinto sparatutto sarà protagonista di un panel, dove tutti i segreti del titolo saranno rivelati grazie a Cydonia.

Ad affiancare le ultime novità di casa Nintendo e le attività speciali, sarà dato ampio spazio anche alla line-up completa dell'ultimo anno. Splatoon 3 avrà infatti un'area dedicata nella Gaming Zone: due agguerrite squadre di 4 giocatori saranno sempre in lotta per far primeggiare il proprio colore. Le emozionanti sfide dello sparatutto più colorato di sempre saranno trasmesse anche sugli schermi della Gaming Zone, permettendo a tutto il pubblico della fiera di assistere alle furiose battaglie all'ultima macchia.

Anche Bayonetta 3, l'action di PlatinumGames con un gameplay frenetico alla ricerca dell'eccesso e dello stupore per il giocatore, avrà un'area dedicata, accompagnata dal divertente Mario Strikers Battle League Football, titolo in cui gli amati personaggi del Regno dei Funghi si sfidano a Strike, uno sport 5 contro 5 del tutto simile al calcio, ma senza tutte quelle fastidiose regole.

Infine, spazio anche al Nintendo eShop, il negozio digitale per la famiglia di console Nintendo Switch che consente di accedere a oltre 4000 titoli in pochi e semplici passi, comodamente da casa. E per i pochi che ancora non avessero deciso di passare all'ultima nata di casa Nintendo, un tavolo intero con alcuni dei giochi più rappresentativi di casa Nintendo sarà dedicato a Nintendo Switch - Modello OLED, con il suo schermo OLED da 7 pollici e una cornice più sottile. I colori intensi e l'elevato contrasto dello schermo garantiscono un'esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo.