Elden Ring: il gioco da tavolo è su Kickstarter, arriva al 1.000% della cifra richiesta in 24 ore

Il gioco da tavolo di Elden Ring si farà grazie alla campagna di successo su Kickstarter. Ieri Steamforged Games ha dato il via al Kickstarter per Elden Ring: The Board Game, una nuova esperienza da tavolo ambientata nell'Interregno, l'ambientazione di Elden Ring. Il gioco ha superato il milione di euro di finanziamento in sole due ore e attualmente si trova a circa 1,8 milioni di euro dopo 24 ore: parliamo del 1.000% di quanto richiesto per dare il via al progetto. Il Kickstarter rimarrà aperto fino al 2 dicembre. L'uscita è stimata per il maggio 2024.

Il successo del Kickstarter è dovuto in parte al fatto che il gioco da tavolo Elden Ring è suddiviso in numerose espansioni e solo le prime due regioni dell'Interregno sono state coperte nel Kickstarter iniziale. Il gioco base propone Sepolcride, con Margit come boss principale, mentre le altre espansioni coprono La Penisola del Pianto e il Castello di Grantempesta.

Ci sono anche due mini-espansioni, che aggiungono all'esperienza di gioco il Drago Volante Agheel e la Sentinella dell'Albero. Sia La Penisola del pianto che Il Castello di Stormveil sono espansioni autonome, il che significa che i giocatori possono godersi le espansioni come campagne a sé stanti o aggiungerle alla campagna esistente e far crescere il proprio personaggio nel corso di numerose sessioni di gioco.

Elden Ring: The Board Game utilizzerà un sistema di combattimento basato sulle carte, in cui i giocatori vengono premiati o puniti per le loro scelte invece che per la fortuna. Le azioni saranno dettate dal gioco delle carte di un mazzo, mentre i danni e gli effetti saranno decisi da un altro mazzo. Ogni nemico del gioco ha un mazzo separato che detta le sue azioni, consentendo ai giocatori di prendere decisioni in base alle mosse future del nemico.

Il bundle più costoso proposto dal Kickstarter di Elden Ring The Board Game costa 420€. Potete trovare tutti i dettagli qui.