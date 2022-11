Xbox Series S è stata venduta a 81€ da Microsoft sullo store ufficiale

Tramite una segnalazione di un utente ResetEra, scopriamo che Microsoft aveva messo in offerta Xbox Series S a 80.99€, precisamente sullo store del Portogallo.

Non è chiaro se si tratti di un errore, ma è probabile. In ogni caso, un utente afferma di essere riuscito ad acquistare la console a tale prezzo e che, in precedenza, aveva sfruttato un errore di prezzo anche per un controller Xbox Elite 2 e un SSD da 1 TB: a suo dire, Microsoft spedisce comunque gli acquisti, anche se il prezzo era scorretto.

La cifra è rimasta disponibile per pochissimo, ma probabilmente una manciata di persone abbastanza fortunate da entrare nella pagina in quei pochi momenti sono riusciti a farsi un regalo di Natale anticipato.

Non crediamo di dover precisare che 80.99€ per una console come Xbox Series S è un vero affare. In pratica, sarebbe come ottenere uno sconto di circa 219€.

In questo Black Friday 2022 vi sono alcuni sconti per varie console, come Switch e la stessa Xbox Series S, ma chiaramente le cifre non sono minimamente comparabili a questo errore di prezzo.

Xbox Series X, invece, è più di rado in sconto, mentre PS5 è impossibile da trovare a un prezzo inferiore a quello di listino; di più, spesso si è costretti a investire cifre superiori per bundle o sovrapprezzi vari.