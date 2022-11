Life is Strange, Deck Nine Games sta lavorando a un nuovo episodio?

Stando ad alcuni annunci lavorativi, è molto probabile che Deck Nine Games stia lavorando a un nuovo episodio della serie Life is Strange, l'avventura a base narrativa di cui il team si è occupato a partire dal prequel Before the Storm.

A diversi mesi dal lancio del suo ultimo progetto, Life is Strange Remastered Collection, lo studio americano si è messo alla ricerca di un lead programmer che lavorerà allo sviluppo di una "avventura single player tripla A non ancora annunciata".

La figura in questione deve avere esperienza con l'Unreal Engine, che è appunto il motore grafico utilizzato per Life is Strange, e con almeno una delle piattaforme di attuale generazione, dunque PS5 e/o Xbox Series X|S.

Ulteriori indizi arrivano dall'annuncio per la ricerca di un lead game designer, che dovrà occuparsi di un'avventura narrativa ricca di "personaggi e tematiche differenti", e che abbia dimestichezza con meccaniche non lineari ed enigmi.

Il team è infine intenzionato ad assumere un graphics programmer che sappia utilizzare l'Unreal Engine 4 ma possa vantare anche esperienza nell'uso del ray tracing, il che suggerisce il possibile impiego di tale tecnologia nel prossimo capitolo di Life is Strange.