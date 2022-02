Life is Strange Remastered Collection disponibile

Square Enix ha annunciato la disponibilità odierna della raccolta Life is Strange Remastered Collection, giocabile da subito su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Come saprete, la versione Nintendo Switch è stata posticipata di qualche mese.

Life is Strange Remastered Collection include Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm, i due capitoli originali della serie. Tra le novità spiccano modelli dei personaggi migliorati, sistema di illuminazione rivisto, animazioni ripulite e altro ancora.

Jon Brooke, co-direttore dello studio agli Square Enix External Studios, ha dichiarato: "Prima di tutto, voglio dare merito a DONTNOD per aver creato l'incredibile Life is Strange originale, e poi voglio anche ringraziare Deck Nine Games per aver migliorato l'espressività emotiva di questi indimenticabili personaggi. Il risultato del duro lavoro di entrambi i team è Life is Strange Remastered Collection, che potrebbe essere l'inizio di un viaggio commovente ed emozionante per molti giocatori negli anni che verranno."

Vediamo il trailer di lancio:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Le protagoniste di Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm sono Max e Chloe, due amiche con la quale è facile identificarsi. Potremo controllare il potere sovrannaturale che ha Max di riavvolgere il tempo e gli atteggiamenti svegli di Chloe per scoprire e influenzare gli eventi che si svolgono attorno a due incredibili misteri nella città di Arcadia Bay, in Oregon.

Life is Strange Remastered Collection include:

Modelli dei personaggi e grafica degli ambienti migliorati;

Sincronizzazione labiale e animazioni facciali migliorate grazie al motion capture;

Un nuovo motore di gioco e un'illuminazione ottimizzata;

Aggiornamenti alle meccaniche di alcuni puzzle;

Life is Strange: Before the Storm Remastered include i contenuti deluxe pubblicati in precedenza (i completi aggiuntivi e l'episodio extra "Addio");

Tutti i brani della colonna sonora e quelli su licenza dei giochi originali.

Chi acquisterà la Ultimate Edition di Life is Strange: True Colors riceverà anche la raccolta Life is Strange Remastered Collection.