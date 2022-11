Evil West, video di gameplay con i primi 15 minuti della campagna

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi 15 minuti della campagna di Evil West, l'action sviluppato da Flying Wild Hog e prodotto da Focus Home Entertainment che ci mette al comando di un cacciatore di mostri sullo sfondo del far west.

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi ma non entusiasmanti, Evil West rende omaggio a God of War in termini di meccaniche, grazie a un sistema di combattimento solido e divertente, che offre grande varietà tanto sul fronte delle mosse e delle armi quanto su quello dei nemici.

Purtroppo gli altri aspetti dell'esperienza non risultano ugualmente brillanti: dal level design molto limitato al comparto tecnico obsoleto, è evidente come il team di sviluppo non abbia potuto disporre di grandi risorse per confezionare il proprio progetto.

La storia di Evil West ruota attorno a Jesse Rentier, un cacciatore di mostri al servizio di un'organizzazione che si occupa di difendere gli Stati Uniti dall'attacco delle creature della notte, a quanto pare intenzionate a sferrare una violenta offensiva.