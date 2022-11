Pentiment si è avvalso di una consulente per il gesticolare delle mani in italiano

"Italian Hand Gesture Consultant, Giulia Zamboni": questo si legge nei credits di Pentiment, l'originale avventura rinascimentale sviluppata da Obsidian Entertainment, che a quanto pare si è avvalsa di una consolente per il gesticolare delle mani in italiano.

Accolto dalla stampa internazionale con voti eccellenti, Pentiment può insomma vantare un'attenzione ai dettagli straordinaria, se consideriamo che gli autori hanno pensato anche a rendere in maniera fedele un elemento come questo, invero tipicamente italiano.

Giulia Zamboni, che attualmente lavora come lead producer presso Supermassive Games, ha pubblicato un messaggio per ringraziare Josh Sawyer di averle permesso di aggiungere al curriculum un'esperienza così particolare, e non possiamo assolutamente darle torto.

In Pentiment ci troveremo a controllare Andreas Maler, un uomo determinato a indagare su di una serie di crimini verificatisi nell'Alta Baviera del XVI secolo.

Come al solito, se volete saperne di più date un'occhiata alla nostra recensione di Pentiment.