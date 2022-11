Pentiment: i voti della critica sono eccellenti per l'esclusiva Xbox

Emersi i primi voti della critica di Pentiment, che parlano di un gioco eccellente e dalla fortissima personalità. L'ultima fatica di Obsidian Entertainment è riuscita quindi a fare centro, sia a livello narrativo, sia nello stile, risultando una delle esperienze più interessanti dell'anno, tra quelle provenienti dai studi first party dei produttori hardware.

Multiplayer.it - 8.5 / 10

Eurogamer - Recommended

GameOnAUS - Liked-a-lot

Echo Boomer - Recommended

VG247 - 5 / 5

Dexerto - 5 / 5

WellPlayed - 10 / 10

Generación Xbox - 95 / 100

GameWatcher - 9.5 / 10

AltChar - 95 / 100

Paste Magazine - 9.2 / 10

God is a Geek - 9 / 10

GamingTrend - 90 / 100

Twinfinite - 4,5 / 5

Inverse - 9 / 10

Gaming Nexus - 8.8 / 10

XboxEra - 8.7 / 10

Cerealkillerz - 8.5 / 10

Stevivor - 8 / 10

Seasoned Gaming - 8 / 10

SECTOR.sk - 7.5 / 10

PCGamesN - 7 / 10

GameSpew - 7 /10

Gamespot - 6 / 10

The Beta Network - 6 / 10

Come potete vedere, la maggior parte delle recensioni è molto positiva, con i voti che vanno per la maggior parte dall'8 al 10, per una media voto su opencritic.org di 86 (al momento di scrivere questa notizia). Ci sono anche alcuni voti al di sotto di quella soglia. Spiccano in particolare i due 6, uno dato da GameSpot e l'altro da The Beta Network, i cui redattori non hanno gradito più di tanto l'esperienza, pur per motivi differenti.

Comunque sia, complessivamente i giudizi sono ottimi e parlano di un'esperienza che vale la pena fare, per un altro centro del grande Josh Sawyer.