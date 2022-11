Offerte eBay: controller DualSense PS5 Starlight Blue in sconto con il coupon di novembre 2022

Le offerte eBay ci permettono di acquistare in sconto un controller DualSense per PS5 in colorazione Starlight Blue, usando il coupon REGALI22. Il prezzo finale è 63.66€, invece di 74.90€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il coupon REGALI22 può essere usato fino a quattro volte per account e applica uno sconto del 15%, per un valore massimo di 50€ a ogni utilizzo. Il coupon è valido fino al 16 novembre 2022, alle 23:59 ora italiana.

Il venditore è eshopping.srl, con il 99.4% di feedback positivo. È inoltre categorizzato come servizio eBay Premium. Il pagamento è possibile con Paypal, Visa, Mastercard, G Pay e American Express.

Il controller DualSense PS5 in colorazione Starlight Blue dispone delle stesse funzioni del controller bianco classico, cambia unicamente il colore. Il numero di unità disponibili presso questo venditore è limitato.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Controller DualSense per PS5 in colorazione Starlight Blue

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.