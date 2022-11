Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di mimichan.259 è in attesa della lotta

La serie Record of Ragnarok sta per tornare, quindi vale la pena vedere la dea Aphrodite prendere vita in questo cosplay di mimichan.259, in attesa che venga il suo turno di combattere, capace di interpretare in modo egregio e sincero il personaggio, con un piglio di cui pochissime altre cosplayer dispongono.

Come potete vedere dalla serie di foto, mimichan.259 ha creato un costume rigoroso, in particolare la veste bianca e la pettinatura della dea, curando il tutto nei colori e negli accessori. Non c'è un dettaglio che le sia sfuggito e il risultato è davvero vicino all'originale.

Le foto di loro sono di livello amatoriale, ma consentono comunque di vedere il lavoro fatto e il modo in cui la cosplayer interpreta Aphrodite. Tutto considerato si tratta di un ottimo lavoro, che conferma le capacità di questa cosplayer.

Per il resto vi ricordiamo che la serie Record of Ragnarok vede confrontarsi dei e uomini per decidere il destino di questi ultimi. Chi uscirà vincitore dagli scontro mortali nell'arena?