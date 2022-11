Evil West: svelate risoluzione e framerate delle varie versioni console

Focus Entertainment ha pubblicato le specifiche di risoluzione e framerate di Evil West su console. Vediamo come girerà questo promettente sparatutto in terza persona di Flying Wild Hog sulle diverse piattaforme:

XboxOne/OneS: 1080p @ 30fps

XboxOneX: 2160p @ 30fps

PS4: 1080p @ 30fps

PS4 Pro: 1080p @ 30fps (con qualità grafica migliore della versione PS4)

XSS: 1080p @ 30fps

XSX: 2160p @ 30fps (qualità) / 1080p @ 60fps (performance)

PS5: 2160p @ 30fps (qualità) / 1080p @ 60fps (performance)

Come potete vedere, su console di ultima generazione ci sono due modalità selezionabili, una che favorisce la resa visiva con risoluzione più alta e framerate inferiore, e l'altra che favorisce le performance con risoluzione più bassa e framerate più elevato. Spetta al giocatore decidere quale delle due preferire.

Il male non dorme mai... ma sanguina.

Una minaccia oscura incombe sulla frontiera americana. Nei panni di uno degli ultimi agenti di un'organizzazione segreta dedita all'eliminazione dei vampiri, sei l'ultima linea tra l'umanità e un terrore ancestrale che sta emergendo dalle tenebre. Diventa un supereroe del Far West, elimina la minaccia dei vampiri e salva gli Stati Uniti!

Scatena l'inferno in alcuni combattimenti viscerali ed esplosivi con le tue armi, un guanto fulminante e alcuni gadget. Uccidi con stile alcune mostruosità assetate di sangue nei panni di un cacciatore solitario o in cooperativa con un amico. Esplora e combatti in una campagna narrativa mentre potenzi le tue armi e i tuoi strumenti di caccia. Sblocca nuovi vantaggi per evolvere le tue capacità di ammazzamostri, plasmando il tuo stile di gioco per sconfiggere le orde di esseri soprannaturali.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Evil West sarà disponibile a partire dal 22 novembre 2022, su PC e console.