Classifiche USA ottobre 2022: Call of Duty: Modern Warfare 2 primo, segue Gotham Knights

NPD Group ha pubblicato la classifica software di ottobre 2022 relativa al mercato USA, che vede in prima posizione Call of Duty: Modern Warfare 2, fatto che non stupisce minimamente visto il successo del gioco e quello della serie in generale. Vediamo la classifica completa:

In seconda posizione troviamo Gotham Knights, mentre in terza FIFA 23, con la serie calcistica di EA che sembra essere riuscita a fare breccia anche sul suolo americano. Come fatto notare da Matt Piscatella, analista di NPD Group, è interessante il fatto che nella top 20 ci siano ben otto giochi inediti, segno di una buona mobilità del mercato.

Più in generale per il 2022 (fino al 31 ottobre), Elden Ring mantiene la testa della classifica dei giochi più venduti, ma viene subito tallonato da Call of Duty: Modern Warfare II, che scalza LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker dalla seconda posizione. Gotham Knights è andato invece a occupare la quattordicesima posizione. Vedremo se le prossime uscite di rilievo, come Pokémon Scarlatto e Violetto, cambieranno ancora qualcosa.