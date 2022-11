Puffi Kart, la recensione di un gioco di guida per i più piccoli da evitare

C'è poi un problema: devi creare i contenuti per rendere il gioco non solo denso di gare e personaggi per divertirsi ore e ore, ma devi anche creare un gameplay divertente e magari con qualche idea nuova che non ti faccia sembrare un emulo di Mario Kart a basso budget.

Puffi e percorsi

Ci sono 12 tipi di puffi, con le proprie differenze estetiche

Puffi Kart è esattamente quel che sembra: un gioco di kart dedicato ai piccoli esserini azzurri che molti hanno amato nella propria infanzia e che probabilmente amano ancora. Quel che si trova all'interno del gioco è un gruppo di piloti composto dai Puffi più famosi, ognuno con il proprio design e il proprio kart abbinato e perfettamente in tema.

Nel gioco sono poi presenti dodici percorsi che ci portano tra boschi, paludi, la casa di Gargamella e altri ambienti provenienti dal mondo dei Puffi. In media si tratta di percorsi visivamente mediocri, con una notevole povertà grafica, sia in termini di qualità delle texture che di mole poligonale. Nel mezzo si inseriscono anche sezioni con fonti di luce mal calibrate, un po' di pop up, elementi che non iniziano il ciclo di animazione sebbene siano già in vista e anche sezioni in cui la telecamera non inquadra efficacemente il percorso e non si capisce dove si sta andando.

Le pedane turbo danno una bella spinta ai mezzi di Puffi Kart

Non solo i percorsi sono visivamente brutti ma, come detto, sono solo 12. Completando le tre coppe, da quattro percorsi l'una, sblocchiamo la versione specchiata dei tracciati, che però poco fanno per rendere più interessante Puffi Kart. Oltre alle Coppe abbiamo le gare a tempo, ovvero gli stessi percorsi da affrontare contro tre fantasmi che corrispondono al tempo Bronzo, Argento e Oro. Infine, abbiamo la gara libera e il multigiocatore locale fino a 4 giocatori, ma niente online. Tutto qui. Non esiste una vera progressione o un sistema di sblocco di contenuti se non degli adesivi che si ottengono man mano che si gioca con certi personaggi e si eseguono certe azioni in pista. Si tratta di troppo poco a nostro parere per poter giustificare la spesa di 49,99€ richiesta dall'editore.