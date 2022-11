Call of Duty: Warzone 2.0 ha già superato i 25 milioni di giocatori

Call of Duty: Warzone 2.0 ha superato i 25 milioni di giocatori in soli cinque giorni: a quanto pare la nuova versione del battle royale prodotto da Activision ha riscosso un grande successo, convincendo i tantissimi fan del primo Warzone.

Nella nostra recensione di Call of Duty: Warzone 2.0 abbiamo spiegato come le novità del gameplay funzionino tutte e bene, la modalità DMZ vanti un enorme potenziale e il level design di Al Mazrah sia davvero eccellente: un probabile punto di riferimento per il genere.

Elementi che hanno chiaramente contribuito a far esplodere Warzone 2.0, moltiplicando i download non solo per l'inevitabile effetto novità ma anche e soprattutto per le qualità di un battle royale che ormai sembra aver conquistato il grande pubblico.

A questo punto sarà interessante osservare la progressione del gioco in confronto al primo capitolo: Benji-Sales fa notare che l'originale Call of Duty: Warzone ha impiegato dieci giorni per raggiungere i 30 milioni di giocatori, dunque ci troviamo di fronte a prestazioni superiori quasi del doppio.