FIFA 23 si "fa autogol": Ultimate Edition indiana in vendita a 0.06€, i preordini saranno rispettati

FIFA 23 è destinato ad avere successo, ma prima ancora dell'uscita EA ha commesso un errore che è stato definito dagli sviluppatori stessi "un autogol". In India, il gioco in versione Ultimate Edition è stato messo in vendita a 4,8 rupie, che equivale a quasi 0,06€. Capite bene che si tratta di un prezzo estremamente basso. La cosa positiva è che la compagnia rispetterà tali preordini e non li cancellerà.

In pratica, i giocatori hanno ottenuto uno sconto su FIFA 23 Ultimate Edition del 99.98% in India. Il prezzo regolare sarebbe di 3.499 rupie, ovvero circa 43 euro. È un colpo di fortuna non da poco per chi è riuscito a sfruttarlo.

Electronic Arts ha scritto: "Abbiamo fatto un notevole auto-goal quando abbiamo inavvertitamente offerto FIFA 23 in pre-vendita tramite l'Epic Games Store a un prezzo scorretto. È stato un nostro errore e vogliamo farvi sapere che onoreremo i pre-acquisti fatti a tale prezzo."

Uno stadio di FIFA 23

Non sappiamo quanti siano i pre-ordini a 0.06€ eseguiti in India, ma è possibile che l'errore sia stato corretto così velocemente che il numero sia veramente esiguo, soprattutto per le tasche di Electronic Arts. In una certa misura, questa situazione potrebbe essersi trasformata in un modo di farsi pubblicità positiva.

Ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre 2022. In Italia, la Ultimate Edition tramite Epic Games Store costa 89.99€.

Vi lasciamo infine al nostro approfondimento sulle novità di FUT, dalla nuova Intesa al mercato condiviso.