The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X|S: miglioramenti in video nel confronto con l'originale

The Witcher 3 è stato presentato ieri nella sua nuova versione "next gen" su PS5 e Xbox Series X|S, ma oggi possiamo vedere più precisamente i miglioramenti applicati alle nuove versioni con un video confronto diretto con l'originale.

Il video, pubblicato dall'utente YouTube Cycu1, confronta la versione originale su PC con quanto mostrato della nuova edizione per PS5 e Xbox Series X|S, mostrando notevoli miglioramenti.

La versione originale viene peraltro visualizzata attraverso una Nvidia RTX 3080 con setting massimi, dunque anche superiore alla versione mediamente visibile sulle console, eppure la differenza risulta ben visibile.

Gran parte delle novità derivano dal nuovo sistema di illuminazione che sfrutta il ray tracing su PS5 e Xbox Series X|S, ma non si tratta solo di questo. In particolare, si nota una densità e una complessità notevolmente maggiori per quanto riguarda la vegetazione, che arricchisce in maniera netta gli scenari.

Sembrano emergere anche miglioramenti nella distanza visiva, che determinano un incremento dei dettagli sugli elementi di scenario più lontani. Come riferito da WWCCFtech, un altro paragone interessante deriva da un singolo screenshot pubblicato da Benji-Sales su Twitter, che condensa in maniera convincente tutte le novità applicate nella nuova versione rispetto a quella originale.



La versione PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3 sarà disponibile il 14 dicembre 2022, con gli stessi miglioramenti che saranno inseriti anche nella versione PC. Per coloro che possiedono già le versioni PS4 e Xbox One, l'aggiornamento sarà gratuito.