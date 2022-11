Xbox e Activision: Sony teme che Microsoft possa aumentare i prezzi di console e giochi

Tra i timori riferiti da Sony all'interno del documento inviato all'antitrust britannica sull'acquisizione di Activision Blizzard c'è, per quanto riguarda il punto di vista dei consumatori, il rischio che Microsoft abbia intenzione di aumentare i prezzi di console e giochi.

La questione rientra all'interno delle varie considerazioni con i toni durissimi contro Microsoft che abbiamo visto nel mondo in cui i documenti inviati alla CMA britannica sono stati diffusi pubblicamente nella giornata di ieri, ma è particolarmente interessante notarla anche perché, a differenza di altre considerazioni emerse in precedenza, prende in esame l'utenza.

Sony si dice "fiduciosa" che l'antitrust bloccherà l'acquisizione di Activision Blizzard, perché si tratta di un accordo che "sostanzialmente riduce la competizione e che dovrebbe essere proibito", in base a quanto riferito dalla compagnia di Jim Ryan.

Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment

Oltre ai danni che deriverebbero a Sony dall'eventuale acquisizione in esclusiva di Call of Duty e gli altri giochi da parte di Microsoft, un punto particolarmente interessante è il rischio, evidenziato dalla compagnia, di un aumento di prezzi per Xbox.

Secondo Sony, l'acquisizione di Activision Blizzard rappresenta un rischio per i consumatori, perché potrebbe portare Microsoft ad aumentare i prezzi di giochi e console Xbox. "Di fronte a una competizione più debole, Microsoft potrebbe essere in grado di aumentare il prezzo di console e giochi per gli utenti Xbox (inclusi coloro che sono passati a Xbox da PlayStation), oltre al prezzo di Game Pass, riducendo anche innovazione e qualità".

La cosa risulta ovviamente alquanto ironica perché è stata proprio Sony a incrementare il prezzo di PS5 e dei giochi, in effetti convalidando il concetto espresso: probabilmente con una competizione più debole, tali decisioni possono essere prese con minori rischi, che è proprio quello che la compagnia contesterebbe a Microsoft nel caso in cui si dovesse trovare in una posizione dominante.