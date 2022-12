Xbox Game Pass: un trailer presenta tanti giochi in arrivo nel 2023 già confermati

Microsoft ha pubblicato un trailer in cui presenta un gran numero di giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nel corso del 2023, oltre alcuni dei pezzi da novanta già disponibili nel catalogo, come Halo Infinite e Microsoft Flight Simulator. Come possiamo vedere già da ora ci sono tantissimi titoli di spessore in arrivo sul servizio nei prossimi mesi e che promettono di tenere impegnati gli abbonati per centinaia di ore.

Tra questi nel filmato spiccano Starfield, Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends e la versione console di Age of Empires 4, ovvero le punte di diamante della line-up degli studi first party di Xbox.

Abbondano poi giochi di terze parti di grande richiamo che saranno disponibili nel catalogo del Game Pass al loro debutto nel 2023 (salvo imprevisti), come Wo Long: Fallen Dynasty, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e ARK 2. Spazio anche a Monster Hunter Rise e Persona 3 Portable, due dei titoli più attesi del prossimo mese.

Riepilogando, ecco l'elenco dei giochi presenti nel trailer e in dirittura d'arrivo su PC e Xbox Game Pass nel 2023:

Minecraft Legends

Forza Motorsport (2023)

Atomic Heart

Flintlock: The Siege of Dawn

Starfield

Wo Long Fallen Dynasty

Party Animals

Replaced

Redfall

Monster Hunter Rise

Persona 3 Portable

The Last Case of Benedict Fox

Age of Empires IV

Ravenlok

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

ARK 2

Tenete presente che quelli mostrati nel trailer sono solo una parte dei giochi già confermati per PC e Xbox Game Pass nel 2023. Ad esempio, a gennaio arriverà anche Persona 4 Golden e la versione console di Age of Empires 2: Definitive Edition.