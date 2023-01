The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth da pamdroid18 incanta con il costume nero

The Seven Deadly Sins è nuovamente protagonista delle nostre pagine grazie a un cosplay di Elizabeth, una dei personaggi centrali della storia e tra i più apprezzati dai fan, realizzato da pamdroid18.

Elizabeth come detto in precedenza è uno dei personaggi chiave dell'opera di Nakaba Suzuki. Principessa di Liones, la ragazza all'inizio della storia fugge di casa e viaggia sotto copertura alla ricerca de I Sette Peccati Capitali, un ex-ordine di cavalieri fuorilegge reo di aver tradito la nazione, per cercare di salvare il suo regno da un complotto. Si imbatterà così in Meliodas, il capitano del gruppo, con cui si metterà alla ricerca degli altri Peccati Capitali.

Il cosplay realizzato da pamdroid18 ha rappresentato Elizabeth con il costume nero sfoggiato nelle prime battute del manga e anime di The Seven Deadly Sins. Un vestito essenziale e semplice ma utile per la causa grazie alla sua praticità, dato che la principessa lo indossa sotto a un'imponente armatura per celare la sua identità.

Rimanendo sul genere manga e anime, vi suggeriamo di dare uno sguardo anche al cosplay di Camie da My Hero Academia di WhiteSpring e il cosplay di Asuna da Sword Art Online di pussecka. Cambiando tema, potrebbe interessarvi anche il cosplay di Mercoledì di soft_kotton e quello di Cynthia dei Pokémon realizzato da Chocolatcos0.