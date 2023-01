RTX 4070 Ti, MSI la consiglia al posto della RTX 4080 in polemica con NVIDIA

MSI ha pubblicato un post sui social in cui suggerisce agli utenti di acquistare una RTX 4070 Ti al posto di una RTX 4080, in aperta polemica con NVIDIA per via delle politiche di prezzo operate finora dall'azienda in merito alle GPU della serie 4000.

Ricorderete senz'altro che i prezzi di RTX 4090 e 4080 in Europa rispetto alla serie 30 sono aumentati molto più che negli USA, ma in generale la nuova generazione di schede video ha costi decisamente troppo alti e non è dunque un caso che il mercato delle GPU sia crollato.

"Come un possente monolite, la NVIDIA RTX 4070 Ti è attualmente in promozione sullo store MSI!", si legge nel post del produttore. "Sperimentate la potenza dell'architettura Ada Lovelace a un prezzo 'non pessimo come quello di una 4080'!"

I commenti al messaggio di MSI sono stati sostanzialmente positivi, in quanto gli utenti hanno riconosciuto l'onestà delle opinioni espresse dal produttore. Allo stesso tempo, molti hanno ribadito che con gli attuali prezzi solo una piccola percentuale di giocatori potrà permettersi una nuova GPU.

Chissà, magari qualcosa cambierà con le chiacchierate RTX 4070 e RTX 4060 Ti, che potrebbero entrare in produzione a breve.