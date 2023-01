Armor Wars, Don Cheadle ha avuto solo due ore per decidere se entrare nel MCU

Don Cheadle, l'attore che interpreta James Rhodes / War Machine e che sarà protagonista quest'anno del film Armor Wars, ha rivelato nel corso di un'intervista di aver avuto solo due ore per decidere se entrare o meno nel Marvel Cinematic Universe.

Come ricorderete, Cheadle ha debuttato nel ruolo in Iron Man 2, sostituendo Terrence Howard che aveva interpretato Rhodey nel primo film della saga. Ai tempi Marvel dichiarò che era da tempo che desideravano collaborare con l'attuale volto di War Machine, ma a quanto pare si è trattato più di un "prendere o lasciare".

"Ero al compleanno di mio figlio", ha raccontato Cheadle. "Mi hanno chiamato e detto 'questo è ciò che sta succedendo e ti stiamo offrendo la parte, ma se non dici di sì passeremo al prossimo. Sarà una cosa molto veloce, perché non ti prendi un'ora per decidere se te la senti?' Si trattava di un contratto per sei film e avevo un'ora per decidere?"

L'attore sapeva di Iron Man 2, ma al tempo non gli sono stati forniti dettagli concreti sulle altre pellicole di cui avrebbe dovuto far parte, se non qualche vaga informazione sul fatto che ci fossero di mezzo gli Avengers. Ottenuta un'ora extra per decidere, l'ha passata a parlare con sua moglie e con il suo agente.

Come sappiamo, considerato lo straordinario successo delle produzioni Marvel, Cheadle ha fatto la scelta giusta. "In ogni nuovo film Rhodey viene fuori sempre più dall'ombra di Tony per diventare un personaggio indipendente, ma non abbiamo ancora esplorato chi sia davvero ed è ciò che accadrà in Armor Wars."