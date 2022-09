RTX 4090 e 4080: i prezzi in Europa rispetto alla serie 30 sono aumentati molto più che USA

Come probabilmente già saprete i prezzi delle nuove schede video RTX 4090 e RTX 4080 sono di gran lunga superiori a quelli dei modelli della serie 30. È interessante però notare che il rincaro dei prezzi delle nuove GPU di Nvidia in Europa sia nettamente superiore a quello per il mercato statunitense.

Riepiloghiamo i prezzi per il mercato italiano e quello statunitense delle nuove schede video:

RTX 4080 12 GB : 1.099 euro in Europa, 899 dollari negli USA

: 1.099 euro in Europa, 899 dollari negli USA RTX 4080 16 GB : 1.469 euro in Europa, 1.119 dollari negli USA

: 1.469 euro in Europa, 1.119 dollari negli USA RTX 4090: 1949 euro in Europa, 1.599 dollari negli USA

Come fa notare Wccftech, la differenza di prezzo tra i due mercati è di circa il 22%. In parte è spiegata dal fatto che quelli USA non includono le tasse, che si pagano a parte, mentre quelli nostrani sono compresivi dell'IVA (imposta sul valore aggiunto).

RTX 4090

Quello che ci preme tuttavia sottolineare è come l'aumento di prezzo tra la serie 30 e la 40 è nettamente superiore in Europa. Vediamo i prezzi delle RTX 3080 e 3090:

RTX 3080 : 719 euro in Europa, 699 dollari negli USA

: 719 euro in Europa, 699 dollari negli USA RTX 3090: 1.549 euro in Europa, 1.499 dollari negli USA

Prendendo come metro di paragone la RTX 4090, in Europa il prezzo è aumentato di 400 euro rispetto alla 3090, ovvero quasi il 26%. Negli USA invece la differenza è "solo" di 100 dollari, con un rincaro di poco meno del 7%.

Rispetto a due anni fa, il valore dell'euro è calato notevolmente e ora è quasi uguale a quello del dollaro, il che spiega in parte in parte questa marcata differenza nei prezzi, ma in ogni caso si tratta di una stangata per i giocatori europei davvero difficile da digerire.