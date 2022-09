Classifica EU di agosto 2022: GTA 5 è primo, Nintendo Switch è la console più venduta

GSD ha stilato la classifica dei giochi più venduti in Europa nel mese di agosto 2022. Stando ai dati condivisi, GTA 5 è stato il gioco più venduto, mentre Nintendo Switch si conferma nuovamente come la console più gettonata del vecchio continente.

Di seguito la top 20 dei giochi più venduti in Europa nel mese di agosto. La classifica è stata stilata in base alle vendite retail e digitali, mentre per i giochi Nintendo segnalati con un asterisco sono state prese in considerazione solo le copie fisiche.

GTA 5 Saints Row FIFA 22 F1 22 Gran Turismo 7 Spider-Man Remastered Nintendo Switch Sports* Mario Kart 8: Deluxe* Horizon Forbidden West LEGO Star Wars la Saga degli Skywalker Far Cry 6 Red Dead Redemption 2 The Sims 4 Minecraft: Nintendo Switch Edition Dishonored Two Point Campus Elden Ring GTA Online Xenoblade Chronicles 3* Mario Strikers: Battle League Football*

GTA 5

Stando alle informazioni riportate da GamesIndustry, sono state vendute 7,7 milioni di copie in Europa lo scorso mese, segnando un calo del 12,4% rispetto ad agosto 2021. Come possiamo notare dalla classifica GTA 5 è primo, in barba alle nuove uscite come Saints Row, Two Point Campus e Spider-Man Remastered per PC. GTA 5 è stato anche il gioco più venduto in formato digitale, mentre Nintendo Switch Sports è quello di cui sono state acquistate più copie retail.

Inspiegabile invece la presenza di Dishonored al quindicesimo posto, che ha persino superato Elden Ring, Two Point Campus e Xenoblade Chronicles 3. Un risultato del tutto inaspettato per un gioco del 2012 e appartenente a un genere relativamente di nicchia. Ci viene da pensare quindi che sia stato protagonista di qualche offerta particolarmente vantaggiosa ad agosto o che la sua presenza nella top 20 si tratti semplicemente un errore.

Per quanto riguarda l'hardware, stando ai dati GSD Nintendo Switch è stata la console più venduta in Europa ad agosto 2022, seguita da PS5 che sta beneficiando dell'aumento degli stock. In totale sono state acquistate 310.000 console, registrando quindi un calo del 19% rispetto ad agosto 2021. C'è da dire tuttavia che questa stima non tiene in considerazione dei mercati di Germania e Regno Unito.