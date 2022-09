Geforce RTX serie 40: gli incrementi di performance sono inferiori a quelli dichiariati

L'incremento delle performance della scheda video Geforce RTX serie 40 di Nvidia, rispetto alle Geforce RTX serie 30, sono importanti, ma non al livello di quello dichiarato ufficialmente, almeno con i giochi di ultima generazione.

Il materiale ufficiale di invidia parla di un aumento delle prestazioni di 2-4x, ma è dopato dal fatto che i dati forniti da Nvidia sono relativi a giochi che fanno ampio uso del ray tracing e che usando DLSS 3.0. Con queste ultima Nvidia può utilizzare il DLSS Frame Generation, che può raddoppiare il framerate usando dei frame generati dall'intelligenza artificiale. Quindi i giochi a 60Fps possono effettivamente avere un boost di 2x raggiungendo i 120Fps. Per i giochi senza DLSS 3.0, ciò non è però possibile e il raddoppio di prestazioni non avviene.

Anche l'aumento di prestazioni dovuto all'architettua Ada Lovelace è maggiore lì dove vengono supportate le sue nuove tecnologie, appunto DLSS 3.0 e ray tracing.

Il risultato è che si avranno performance migliori con i giochi di nuova generazione rispetto a quelli della generazione attuale, come sottolineato anche da un grafico realizzato da Nvidia stessa, che usa questa distinzione:

Nvidia, aumento prestazioni

Per giochi di nuova generazione s'intende quelli che fanno ampio uso di ray tracing e DLSS 3.0.

Va sottolineato che anche nei giochi che non usano le due tecnologie l'aumento di prestazioni è notevole, visto che si parla di un range tra il 50 e il 75%, ma non è comunque tra il 2 e 4x indicato dal marketing.