PS5: Discord e streaming per i giochi PS5 nell'update di marzo 2023, per Tom Henderson

Tom Henderson, tramite Insider Gaming, ha riportato alcune informazioni sulle novità dell'update 7.00 di PS5 che sarebbe previsto per marzo 2023, indicate da alcune fonti anonime. In particolar modo, dovrebbe infine arrivare il supporto completo a Discord e il cloud streaming dei giochi PS5.

Ricordiamo che l'integrazione con Discord era stata svelata da Sony nel 2021 e ora dovrebbe arrivare in modo completo su PS5. Per quanto riguarda invece il cloud streaming dei giochi PS5, la fonte ritiene che sarà una possibilità inclusa unicamente in PlayStation Plus Premium, ovvero il livello massimo del servizio in abbonamento di PlayStation. Il nome in codice dello streaming dei giochi PS5 sarebbe "Cronus", secondo la fonte, e lo sviluppo e le fasi di test di questa funzionalità avrebbe richiesto diversi mesi.

Secondo Insider Gaming, la versione beta dell'update 7.00 dovrebbe essere disponibile a breve e rimarrà accessibile fino a fine gennaio 2023 per gli utenti PS5 che sono iscritti al programma di test dei software della console. Pare però che l'accesso a Discord non sarà parte di questa beta.

Per ora si tratta unicamente di un rumor, badate bene, anche se Tom Henderson è solitamente una fonte precisa. In ogni caso, sulla base delle sue dichiarazioni, le informazioni dovrebbero arrivare a stretto giro, visto che la beta sarebbe prossima all'avvio per gli utenti PS5.

Parlando di novità ufficiali, l'update 22.02-06.50.00 è disponibile: è un nuovo firmware per DualSense Edge e non solo.