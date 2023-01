PS5, update 22.02-06.50.00 disponibile: nuovo firmware per DualSense Edge e performance

Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento al firmware di PS5, con l'arrivo dell'update 22.02-06.50.00 che porta il software di sistema della console a una nuova versione, che sembra specificatamente pensata per accogliere il prossimo DualSense Edge oltre che per il classico incremento di stabilità.

Come al solito, le note ufficiali sull'aggiornamento di sistema per PS5 sono estremamente stringate e non consentono di ottenere grandi informazioni, tuttavia in questo caso c'è almeno un elemento molto chiaro: l'update 22.02-06.50.00 sembra sia pensato anche specificamente per accogliere il nuovo DualSense Edge, attraverso alcuni accorgimenti che dovrebbero integrare al meglio il controller in arrivo questo mese.

L'uscita del DualSense Edge, il nuovo controller "pro" per PS5, è fissato per il 26 gennaio 2023 sul mercato, dunque anche la console si prepara intanto all'arrivo della nuova periferica. Comportando una serie di sistemi di controllo aggiuntivi e una maggiore raffinatezza nella gestione degli input, oltre a un notevole grado di personalizzazione dell'esperienza d'uso, è normale che anche il software di sistema della stessa PS5 si adatti all'utilizzo del DualSense Edge.

L'altro punto principale di questo aggiornamento di sistema è invece quello ormai classico: "L'aggiornamento software migliora le performance del sistema", qualsiasi cosa questo voglia dire. Si tratta della definizione diventata ormai lo standard per gli update di routine di PS5 e PS4, a indicare una serie di accorgimenti effettuati da Sony per la console, che spesso coinvolgono nuove misure di sicurezza e possibili correzioni e miglioramenti vari.