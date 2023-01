The Legend of Zelda Majora's Mask: il lato oscuro della saga di Link

Perché The Legend of Zelda: Majora's Mask emette questa particolare aura dalle tinte horror? Come mai vagando per quel regno si ha la costante sensazione che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato? Ripercorriamo la storia del capitolo più strano e disturbante nella saga di Zelda , un titolo che nasconde molto più di quanto potrebbe sembrare.

Tutte le volte, tranne una. Nel 2000 Nintendo ha pubblicato The Legend of Zelda: Majora's Mask, capitolo diretto da Eiji Aonuma e Yoshiaki Koizumi che mirava a proseguire la vicenda del Link di Ocarina of Time, trascinandolo nel cuore dell'universo più oscuro ad emergere tra le pieghe della saga. Le atmosfere, i personaggi, persino la colonna sonora: tutti gli elementi di quest'opera trasudavano un magnetico senso d'inquietudine, al punto da trasformare il mondo di Termina nel teatro perfetto per terribili storie dell'orrore capaci di prendere vita anche dal nostro lato dello schermo.

Orecchie a punta, fatine, boschi incantati, i caldi raggi del sole che si riflettono su uno specchio d'acqua: figurandosi nella mente l'universo di The Legend of Zelda è difficile immaginare qualcosa di diverso dalla festa di colori offerta dal regno di Hyrule, il contesto luminoso e avvolgente che ha accompagnato milioni di videogiocatori dall'infanzia fino all'età adulta. Dalle cavalcate in groppa alla fedele Epona fino alle lunghe traversate a bordo del Re Drakar, l'esplorazione dei mondi tratteggiati dalla fantasia di Shigeru Miyamoto ha rappresentato tutte le volte un rifugio sicuro dal quale farsi cullare in completo relax.

Benvenuti a Silent Hi... no, a Termina

L'immaginario di Majora's Mask nella Digital Art di Eric Shoemaker

The Legend of Zelda: Majora's Mask trova le sue radici nella sfida impossibile affrontata dagli sviluppatori di Nintendo attorno al 1999: dopo i quattro anni necessari per trasportare in tre dimensioni l'universo di Hyrule, avrebbero dovuto realizzare un nuovo capitolo della serie nell'arco di una singola annata. La difficoltà del compito spinse il team a gettare i particolari assiomi alla base dell'avventura: questa si sarebbe snodata nell'arco di tre diversi giorni in modo da compattare il consumo di memoria - mantenendo inalterata la profondità del gameplay - per poi sfruttare lo stesso motore e gli asset del capitolo precedente al fine di asciugare i tempi di sviluppo. L'idea del loop temporale fu pescata dal film indipendente Lola Corre di Tom Twyker, mentre l'aggiornamento dell'engine richiese il tassativo sfruttamento dell'Expansion Pak da 4MB per Nintendo 64, rendendo Majora's Mask l'unico titolo ad imporlo oltre a Perfect Dark e al Donkey Kong 64 di Rare.

Dopo una breve introduzione, nella quale si vedeva il medesimo Link di Ocarina of Time vagare in sella ad Epona nel cuore delle Lost Woods, il protagonista si gettava all'inseguimento di uno Skull Kid che gli aveva sottratto la fedele Ocarina del Tempo, per poi precipitare come una novella Alice in un pozzo senza fondo che si apriva su un'altra dimensione. Era il mondo di Termina, il più classico degli universi paralleli: i volti che abitavano i paraggi della città di Clock Town erano gli stessi che Link aveva imparato a conoscere nella cara vecchia Hyrule, ma le loro storie e le loro identità uscivano interamente stravolte dal passaggio oltre lo specchio.

Termina era segnata da una terribile caratteristica: tre giorni dopo il momento dell'arrivo dell'eroe, in concomitanza con l'atteso Carnevale del Tempo, la Luna si sarebbe schiantata sul pianeta, portando a un'apocalisse apparentemente inevitabile. Imprigionato in un anello temporale della durata di 54 minuti, l'eroe avrebbe dovuto risolvere un gigantesco enigma tornando di volta in volta all'alba del primo giorno, imparando a conoscere il regno e i suoi abitanti meglio delle proprie tasche, muovendosi tra le pieghe di una regione nebbiosa, mesta e minacciata dalla morte: un fondale molto distante dalle gioiose atmosfere delle opere precedenti, ulteriormente imbrunito dai rintocchi gelidi dell'inesorabile torre dell'orologio.

The Legend of Zelda: Majora's Mask ha completamente stravolto i dogmi alla base della serie, non solo nel contesto del comparto narrativo e nella palette cromatica, ma anche e soprattutto sul piano del gameplay. Da soave videogioco per tutti ed esperienza tanto riflessiva quanto rilassante, ha trasformato il giocato della saga in un costrutto complesso, a tratti indecifrabile, alzando notevolmente l'asticella della difficoltà e introducendo meccaniche anni luce avanti rispetto agli standard dell'epoca. Se oggi abbiamo potuto godere di opere come Outer Wilds di Mobius Digital o The Forgotten City di Modern Storyteller lo dobbiamo soprattutto a Majora's Mask, ma non è certo nel puro e semplice gameplay che si nascondono i suoi lati più oscuri.