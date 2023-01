Xbox Developer_Direct: data d'uscita di Redfall, Forza Motorsport e novità su Game Pass?

Dopo l'annuncio di ieri, stanno emergendo possibili dettagli sui contenuti dell'Xbox Developer_Direct, l'evento di presentazione da parte di Microsoft che dovrebbe contenere novità sui maggiori giochi di Xbox Game Studios in arrivo nella prima parte del 2023, tra cui possibili novità su Xbox Game Pass e date d'uscita di Redfall e Forza Motorsport.

Per quanto riguarda quest'ultime, l'informazione sembra arrivi direttamente dalla divisione tedesca di Microsoft: l'articolo che riporta l'annuncio sul Developer_Direct da parte di Microsoft Germania sembra sia infatti andato più nel dettaglio per riferire alcuni contenuti dell'evento.



Come riportato da Tom Warren di The Verge, in base a una segnalazione di Klobrille, un frammento del comunicato riporta infatti chiaramente "annuncio per la prima volta delle date d'uscita di grandi titoli Xbox in arrivo nei prossimi mesi, tra i quali The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends e Redfall".

Si tratta di informazioni che ci si aspettava già arrivassero nel corso dell'evento, ma fa comunque piacere riceverne una conferma, sebbene si possa comunque trattare di un errore da parte della divisione tedesca di Microsoft, visto che l'articolo originale in inglese non riporta questo dettaglio.

L'altra questione riguarda Xbox Game Pass: l'account twitter ufficiale del servizio Microsoft ha infatti pubblicato il seguente messaggio, nelle ore successive all'annuncio del Developer_Direct.



"Fidatevi ragazzi, non dovreste perdervelo", ha scritto l'account di Xbox Game Pass, riportando l'animazione che presenta il nuovo evento di presentazione. Ovviamente può essere un semplice rimando a un evento importante in generale per Xbox, ma è possibile che durante la presentazione ci sia spazio anche per altri annunci riguardanti il Game Pass.

È vero che, parlando di giochi first party di Xbox Game Studios, sono chiaramente tutti titoli in arrivo nel catalogo su Xbox Game Pass, ma è anche possibile che in tale occasione vengano annunciati gli altri giochi in arrivo nel catalogo a gennaio 2023, considerando che le comunicazioni su questi sono ancora scarse, con solo tre titoli annunciati finora e peraltro già noti (con altri che sono usciti praticamente in sordia), sebbene sicuramente di alto livello.

Il Developer_Direct è fissato per il 25 gennaio 2023 alle ore 21:00 italiane e fornirà informazioni e dettagli su vari giochi di Xbox Game Studios tra cui Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends e The Elder Scrolls Online. Seguendo una nuova formula, si tratterà di gameplay più approfonditi e comunicazioni dirette da parte degli sviluppatori, senza ospiti o conduttori in studio a presentare.