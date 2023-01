PS5: il nuovo gioco sci-fi RPG esclusivo potrebbe essere degli autori di Outdriders

Emergono altri possibili dettagli riguardanti il misterioso gioco definito come RPG fantascientifico in esclusiva per PS5, di cui pare sia emerso un video preliminare online: in particolare, potrebbe essere stato svelato il team di sviluppo autore del progetto, ovvero People Can Fly, il team di Outriders e non solo.

La settimana scorsa ha fatto il giro del mondo un brevissimo video di una versione molto preliminare di un misterioso gioco per PS5. In questo piccolo filmato si vede una sorta di soldato futuristico che cammina, con una prospettiva classicamente in terza persona, con sullo sfondo una torre su cui si trova una sorta di enorme creatura raccapricciante.

Secondo varie ricostruzioni da parte di più o meno presunti insider, questo video sarebbe riferito a un gioco in esclusiva per PS5 che sarebbe conosciuto come "Ooze", almeno come una sorta di nome in codice. Si tratterebbe di un progetto in sviluppo presso un team third party ma gestito da Sony PlayStation XDev, ovvero la divisione dedicata ai rapporti con i team esterni, dunque di fatto una sorta di esclusiva first party sviluppata in collaborazione con un altro team.

Ebbene, questo team potrebbe essere People Can Fly, lo studio polacco che ha lavorato in precedenza a Outriders, Bulletstorm e Gears of War: Judgment. Questa ricostruzione deriva dalla presenza della parola "RED" in un angolo dello schermo, (poco) visibile nel video. La stessa parola è utilizzata per definire un progetto non ancora annunciato da parte di People Can Fly, cosa che ha fatto partire la teoria in questione. Ovviamente, si tratta solo di speculazioni, dunque da considerare come semplici voci di corridoio.