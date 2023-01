Amazon Games San Diego perde il capo storico: John Smedley abbandona, cambio al vertice

Amazon Games San Diego, uno dei team principali su cui ha puntato il gigante dell'e-commerce nella sua nuova avventura sul mercato videoludico, ha perso il capo e co-fondatore storico, ovvero John Smedley, che ha abbandonato la compagnia lasciando il ruolo al collega Andrew Sites.

John Smedley è un veterano dell'industria che è stato anche a capo di Sony Online Entertainment ed è stato a capo dello studio di San Diego di Amazon Games dalla sua fondazione, ovvero per sei anni a questo punto. In questo periodo, il team in questione ha lavorato a diversi progetti ma nessuno di questi è stato effettivamente rilasciato sul mercato come prodotto completo.

"Dopo averci pensato un bel po', ho deciso che sia tempo per me di provare qualcosa di nuovo", ha riferito Smedley, annunciando le sue dimissioni in un'email allo staff, secondo quanto riferito da Bloomberg. Non sappiamo ancora quale sia il prossimo ruolo dell'ex-presidente di Sony Online, ma verrà sostituito in Amazon Games San Diego da Andrew Sites, che è stato con Smedley anche all'interno del team Sony, in precedenza.

"John è una leggenda dell'industria videoludica, siamo grati dei suoi contributi ad Amazon Games nel corso degli ultimi sei anni", ha riferito un portavoce di Amazon. Non è chiaro se il fatto che il team non abbia portato a termine ancora un progetto possa avere a che fare con la decisione di Smedley, in ogni caso si prospetta un cambio al vertice che potrebbe portare a delle novità in questo senso.

Nel frattempo, il team di San Diego continua a "rimanere focalizzato sul portare in vita il suo progetto non ancora annunciato", contando anche sul fatto che "John rimarrà a disposizione finché il team non avrà ultimato la sua transizione prima di lasciare la compagnia".

Amazon Games San Diego è uno dei tre team interni di Amazon che sono stati fondati dalla compagnia per lanciarsi sul mercato videoludico. L'anno scorso, lo stesso capo dell'intera divisione Amazon Games, Mike Frazzini, si era dimesso anche a causa delle difficoltà incontrate nel lancio dei nuovi prodotti. In precedenza, Smedley ha lavorato su EverQuest, Star Wars Galaxies, Planetside e H1Z1.