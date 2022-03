Amazon Games Studio: il capo Mike Frazzini lascia il team per dedicarsi alla famiglia

Mike Frazzini, Studio Head di Amazon Games Studio, ha deciso di lasciare il proprio ruolo a capo dello studio di sviluppo di Amazon per potersi "concentrare sulla famiglia", in base a quanto riferito da Bloomberg in queste ore.

Poco dopo l'uscita di successo di Lost Ark e gli ottimi risultati ottenuti con New World, giochi per i quali ha rappresentato un elemento chiave e importante per sviluppo e affermazione, Frazzini ha comunicato ai colleghi ieri, 25 marzo, di avere intenzione di lasciare il proprio ruolo per poter stare dietro alla propria famiglia.

"Mike c'è stato fin dall'inizio di Amazon Games e la sua leadership e costanza hanno aiutato a costruire il nostro business dei videogiochi dalle fondamenta", ha riferito il portavoce di Amazon, Ryan Jones, in un comunicato ufficiale.

Lost Ark, un'immagine del nuovo gioco Amazon che sta riscuotendo un notevole successo

"I nostri recenti successi con New World e Lost Ark sono il risultato di una visione a lungo termine e focalizzata sui giocatori per i titolo che ha aiutato a consolidare. Siamo grati per tutto quello che ha fatto e gli auguriamo il meglio".

Dopo un inizio piuttosto complicato, Amazon Games Studio sembra essere riuscito infine a trovare un buon flusso di sviluppo e uscite, come dimostrano le ottime risposte del mercato a New World e Lost Ark. Frazzini ha praticamente aiutato a costruire la divisione videoludica di Amazon fin dall'inizio, dunque ha rappresentato un elemento di grande importanza in questa. Non sappiamo quali siano i motivi familiari che l'hanno portato a prendere la decisione di abbandonare, né se abbia intenzione di tornare prossimamente allo sviluppo videoludico, staremo a vedere.