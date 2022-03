Signore e signori è arrivato il weekend, come dice il meme di Daniel Craig dal Saturday Night Live, e sono parole che fanno sempre un gran piacere a tutti, di solito. La primavera è ormai iniziata e le belle giornate che si susseguono (almeno come clima e tempo meteorologico), ma parliamo piuttosto di cose serie: cosa giocherete questo weekend?

Le giornate del 26 e 27 marzo possono contare su alcune uscite di notevole rilievo emerse in questa settimana, sebbene non ci siano stati quei lanci mastodontici che abbiamo visto arrivare nei giorni scorsi e che probabilmente manterranno ancora impegnati i giocatori per un bel po', come Elden Ring, Gran Turismo 7 o giochi più piccoli come Tunic, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e simili.

Passando alla settimana in corso, tra i maggiori giochi c'è Kirby e la Terra Perduta, la nuova esclusiva per Nintendo Switch che ha confermato pienamente le ottime impressioni ricevute dalle prime presentazioni e dalla demo, rivelandosi probabilmente come uno dei migliori titoli della lunga serie Nintendo sul pallino rosa.

Kirby e la Terra Perduta, una scena del gioco

Si tratta di un platform con elementi action adventure che non spinge molto sull'elemento sfida ma sfoggia un level design curato e complesso, che richiede di esplorare più volte i livelli alla ricerca di nuove strade e contenuti nascosti, come visto nella nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta.

Tra gli altri giochi usciti in questi giorni, proprio ieri è arrivato Ghostwire: Tokyo su PS5 e PC, il nuovo gioco di Tango Gameworks e Bethesda che si presenta come un bizzarro misto tra sparatutto in prima persona e survival horror ambientato in una Tokyo invasa da spiriti e creature inquietanti.

Ghostwire: Tokyo, l'ambientazione nipponica è veramente affascinante

Come abbiamo visto nella nostra recensione di Ghostwire: Tokyo, il gioco parte da un'ambientazione veramente splendida e idee molto interessanti, come il richiamo alla tradizione folkloristica giapponese tra creature misteriose, luoghi arcani e magie, presentando un open world veramente particolare.

Infine, tra i giochi usciti in questi giorni ricordiamo anche l'ottimo Tiny Tina's Wonderlands uscito proprio ieri, spin-off del celebre Borderlands incentrato sul personaggio riportato nel titolo. In questo caso, la struttura tipica della serie si piega a ospitare una sorta di RPG classico con ambientazione pseudo-fantasy, ma con caratteristiche assolutamente fuori di testa, come vuole il tipico stile di Tiny Tina. Come riferito nella nostra recensione, si tratta di un gioco ricco di contenuti e dotato di un forte carattere peculiare.