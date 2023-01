Lost Ark: data dell'evento cross-over con The Witcher svelata

L'evento cross-over di Lost Ark con The Witcher ha ora una data di uscita, ovvero il 18 gennaio 2023. Sarà disponibile fino al 22 febbraio 2023 e introdurrà tutta una serie di nuovi contenuti. Inoltre, Amazon ha svelato che vi sarà un Twitch Drop a tempo limitato.

Il cross-over, precisiamo, non è una completa novità: era già stato annunciato e sapevamo che l'evento vedrà Geralt, Yennefer, Triss, Ciri e Dandelion (o Ranuncolo se preferite) viaggiare ad Arkesia per fare luce sui misteri legati a un vortice interdimensionale. Ora, però, Amazon ha svelato nuovi dettagli sulle ricompense che possiamo aspettarci.

L'evento cross-over di Lost Ark permetterà di ottenere nuove canzoni, un set di carte legate ai personaggi di The Witcher, emoticon, sticker e non solo. Il giocatore dovrà completare una serie di missioni di trama e giornaliere per sbloccare ogni contenuto.

Come forse vi aspetterete, alcuni dei contenuti più interessanti - come nuove skin per armi, capigliature e altri elementi estetici a tema The Witcher - saranno disponibili solo dietro pagamento nel negozio in-game. Se vorrete assomigliare a Geralt o Ciri dovrete pagare.

Perlomeno, vi sono dei Twitch Drop gratuiti, uno dei quali donerà una skin a tema The Witcher per il Mokoko di Lost Ark. I drop saranno disponibili solo dopo l'arrivo di un update dedicato all'evento e li si potrà ottenere tramite una serie di content creator decisi da Amazon per un tempo ancora non definito.

L'aggiornamento di gennaio 2023, in ogni caso, no sarà dedicato unicamente all'evento cross-over con The Witcher. Gli autori di Lost Ark hanno inserito anche una serie di miglioramenti alla quality-of-life del gioco, così come a correzioni per missioni, miglioramenti alle gilde e non solo.

Ricordiamo anche che lo scorso mese Amazon ha indicato le novità in arrivo, tra le quali è inclusa anche la classe Artista. Per i giocatori occidentali, però, c'è una modifica: alcune delle skin del personaggio saranno censurate.