Hogwarts Legacy è il gioco premium più venduto su Steam a un mese dall'uscita

Hogwarts Legacy promette di essere un grande gioco e, anche se per il momento è impossibile confermarlo, pare che i fan credano nel gioco. Tramite Steam possiamo vedere che l'opera di Warner Bros. è il gioco premium più venduto del momento, a un mese dall'uscita.

Come potete vedere a questo indirizzo e nell'immagine poco sotto, attualmente Hogwarts Legacy è il quinto prodotto più venduto in termini di ricavi (non numero di unità, quindi). Al primo posto troviamo Apex Legends, al secondo CS:GO, in terza posizione Steam Deck e subito sopra l'avventura magica Dota 2.

Ciò che conta di più, però, è che i prodotti sopra citati sono tutti parte di una categoria diversa: tre sono free to play e uno è un hardware. Il primo gioco in lista che fa parte dei "giochi premium" - ovvero giochi a pagamento - è Hogwarts Legacy.

Lista dei prodotti più venduti su Steam, al momento della scrittura

Hogwarts Legacy ha fatto un salto di 22 posizioni rispetto al conteggio precedente e ora batte anche Call of Duty Modern Warfare II. Chiaramente la posizione potrebbe cambiare da un momento all'altro, ma considerando che parliamo di un preordine si tratta di risultati notevoli.

Sappiamo già che Hogwarts Legacy è anche il gioco più desiderato su Steam, in termini di posizionamenti nella Lista dei Desideri, quindi è ovvio che al D1 le vendite saranno positive. Quanto positive sarà da vedere, soprattutto in relazione alle recensioni.

In attesa dell'uscita, il team sta pubblicando una serie di piccoli video: il più recente è dedicato al Cappello Parlante.