Hogwarts Legacy: Cappello Parlante mostrato da vicino in un video ufficiale

Hogwarts Legacy si prospetta un'avventura intensa, ma tutto avrà inizio solo dopo che il/la nostro/a protagonista avrà trovato una Casa all'interno del Castello. A decidere sarà il Cappello Parlante (narrativamente parlando, all'atto pratico è il giocatore che può scegliere) e ora possiamo vedere il simpatico personaggio più da vicino grazie a un piccolo video.

Il profilo Twitter ufficiale di Hogwarts Legacy ha pubblicato un breve video nel quale vediamo il Cappello Parlante animato. Il tweet, che trovate poco sotto e anche a questo indirizzo, recita: "Ricorda, il mago o la strega ha sempre l'ultima parola sulla propria Casa di appartenenza", un chiaro riferimento al fatto che saremo noi a decidere a quale gruppo unirci.

A livello visivo, il Cappello Parlante sembra ben realizzato, tutto sommato simile a quello dei film di Harry Potter. Trattandosi di un cappello a punta, era difficile proporre qualcosa di molto diverso. Hogwarts Legacy sta certamente cercando di rispettare l'opera originale e soddisfare quindi tutti i fan.

Ricordiamo che scegliere una Casa rispetto a un'altra in Hogwarts Legacy comporterà l'accesso a contenuti "esclusivi". Non solo avremo a disposizione le vesti dedicate, ma potremo visitare la Sala Comune. A questo proposito, l'arrivo del gioco sarà la prima occasione per scoprire (una versione del)la Sala Comune di Tassorosso, mai apparsa nei romanzi e nei film.

Recentemente il team di sviluppo ha pubblicato anche un video nel quale mostra gli usi della magia Accio.