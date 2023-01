Atomic Heart: lingue del doppiaggio riconfermate dagli autori, l'italiano è presente

L'account ufficiale di Atomic Heart ha confermato tutte le lingue nel quale il gioco sarà tradotto, tra le quali è incluso anche l'italiano. Non parliamo unicamente dei sottotitoli, ma anche del doppiaggio.

Il tutto è nato da uno scambio avvenuto su Twitter. Un utente ha chiesto, in risposta a un video che permette di udire il doppiaggio inglese, se sarà disponibile il doppiaggio russo. L'account ufficiale ha tagliato la testa al toro e ha indicato tutte le lingue del gioco.

Come potete vedere poco sotto o a questo indirizzo, il doppiaggio sarà disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo (Spagna), russo, cinese semplificato, polacco, portoghese (Brasile) e italiano. Le uniche lingue escluse sono il giapponese e il coreano, oltre al cinese tradizionale. I testi saranno invece presenti in tutte le lingue citate.

Il doppiaggio italiano, oggigiorno, non è una cosa così scontata, soprattutto per un gioco che non può contare su un editore come Sony o Nintendo. In molti casi, il problema dei giocatori italiani è la totale mancanza della lingua dello stivale, visto che sono assenti anche i sottotitoli italiani in alcuni videogiochi.

Ovviamente, molto dipenderà dalla qualità del doppiaggio e per il momento non abbiamo conferme in tal senso, ma il fatto che Atomic Hearts si sia preoccupato di proporre l'italiano è già un buon auspicio.