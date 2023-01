Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge disponibile tramite Netflix su iOS e Android

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è da oggi disponibile su iOS e Android per tutti gli abbonati a Netflix. Tramite l'app mobile potete accedere alla pagina prodotto del gioco e scaricarlo sul vostro device.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è un gioco picchiaduro a scorrimento che ci permette di vestire i panni dei nostri personaggi preferiti della saga delle Tartarughe Ninja. Il videogame è già disponibile anche su PC, Nintendo Switch, Xbox e PlayStation.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è un atto d'amore, l'ennesimo, nei confronti di un'epoca che ha dato tanto all'immaginario videoludico e a una serie, quella delle Tartarughe Ninja, che soprattutto tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 ha fatto il botto fra sala giochi e console. I ragazzi di Tribute Games hanno attinto in maniera convinta a tutto ciò che è stato creato negli anni, spremendo il tutto per tirare fuori personaggi, comprimari, nemici e boss in quantità entusiasmante. Il risultato finale è un picchiaduro a scorrimento colorato e divertente, che si completa abbastanza in fretta, ma vanta un'ottima rigiocabilità, anche e soprattutto se affrontato in cooperativa con gli amici."

La descrizione ufficiale recita: "In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Bebop e Rocksteady assaltano Canale 6 e rubano dei dispositivi super malefici per mettere in pratica l'ultimo, nefasto piano di Krang e Shredder. Le Tartarughe dovranno combattere in una serie di iconici scenari della saga TMNT: da Manhattan e Coney Island ai tetti della città fino a scendere nelle umide fogne. Aiuta l'impavido quartetto a sgominare Soldati del Piede, Triceraton e Guerrieri di Pietra fino a raggiungere la Dimensione X!"

"Goditi una coloratissima grafica pixel art e un'atmosfera vintage in puro stile TMNT che ti riporteranno ai favolosi anni '80. Tutti i personaggi, i veicoli, le armi, gli oggetti e gli sfondi sono direttamente ispirati alla serie TV del 1987: sarà come tuffarsi nei cartoni televisivi, tra battute esilaranti e avventure piene di azione!"