Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica all'8 gennaio 2023, tante novità

Come ogni settimana, Netflix ha pubblicato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia, precisamente per il periodo che va dal 2 all'8 gennaio 2023. Diversamente dal solito, si tratta di una settimana densa di novità per le serie. Partiamo con la top 10 delle serie TV più viste in Italia:

Ginny & Georgia Stagione 2 Caleidoscopio Mercoledì Stagione 1 The Good Doctor Stagione 5 La vita bugiarda degli adulti Stagione 1 Emily in Paris Stagione 3 La Regina del Sud Stagione 3 Alice in Borderland Stagione 2 Sguardo Indiscreto Ginny & Geogia Stagione 1

La Top 10 include solo tre show che ritornano dalla settimana precedente, ovvero Mercoledì (7 settimane di fila in Top 10), Emily in Paris (3 settimane) e Alice in Bordelands (3 settimane). C'è poi la prima stagione di Ginny & Georgia che rispunta in decima posizione, grazie all'arrivo della seconda stagione che ottiene subito la prima posizione. Abbiamo già parlato dello show in quanto in una puntata è apparsa la console Analogue Pocket!

Passiamo invece alla classifica dei film più visti in Italia dal 2 all'8 gennaio 2023:

The Pale Blue Eye - I Delitti di West Point Glasso Onion: Knives Out Harry Potter e il Principe Mezzosangue Harry Potter e la Camera dei Segreti Harry Potter e il Calice di Fuoco Harry Potter e la Pietra Filosofale Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban Harry Potter e l'Ordine della Fenice Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1 Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2

Come potete vedere, la classifica dei film è molto più banale, con solo due pellicole non facenti parte della serie di Harry Potter, tutta presente in Top 10. Solo i due film de I Doni della Morte non erano presenti la precedente settimana in classifica, ma sono ora spuntati. Chiaramente il pubblico italiano sta facendo una visione completa della saga e finalmente è arrivato alla fase finale.

