Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica al 1° gennaio 2023, Blood Origin ce la fa

Come ogni settimana, Netflix ha svelato quali sono le serie TV e i film più visti in Italia, precisamente tra il 26 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023. La Top 10 non è cambiata completamente, ma ci sono nuove aggiunte. Iniziamo vedendo la classifica delle serie TV più viste:

Emily in Paris Stagione 3 Mercoledì Stagione 1 Alice in Borderland Stagione 2 The Witcher Blood Origin Treason The Recruit Stagione 1 Alice in Borderland Stagione 1 Summer Job Stagione 1 The Sinner Stagione 4 Harry e Meghan

Le prime due posizioni delle serie TV più viste della settimana su Netflix non sono cambiate dalla precedente settimana, con Mercoledì che arriva così alla sua sesta settimana di fila in Top 10 (quattro delle quali in prima posizione). Le novità sono invece The Witcher Blood Origin - che, a dispetto delle molte critiche, è comunque in una dignitosa quarta posizione - e Treason - nuova serie limitata con Charlie Cox, noto negli ultimi anni per Daredevil-.

Ecco invece la classifica dei film più visti su Netflix in Italia dal 26 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023:

Glass Onion Knives Out Harry Potter e la Pietra Filosofale Natale a Tutti i Costi Harry Potter e la Camera dei Segreti Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban Harry Potter e il Calice di Fuoco Knives Out Harry Potter e il Principe MezzoSangue Harry Potter e l'Ordine della Fenice Matilda The Musical di Roald Dhal

Come potete vedere, la settimana post Natale non è stata particolarmente varia in Italia, con Harry Potter che ha preso ben sei posizioni su dieci della classifica. L'arrivo di Glass Onion, inoltre, ha spinto molti a vedere o rivedere il primo Knives Out che è in Top 10 da tre settimane. Natale a Tutti i Costi rimane in Top 3, calando dalla prima alla terza posizione alla sua seconda settimana.

