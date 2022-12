Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica al 25 dicembre 2022, Mercoledì detronizzata

Come ogni settimana, Netflix ha indicato quali sono le serie TV e i film più visti in Italia. Precisamente, parliamo dei dati che vanno dal 19 al 25 dicembre 2022. Possiamo vedere che Mercoledì è stata infine detronizzata. Andiamo subito però al sodo e vediamo la Top 10 delle serie TV più viste:

Emily in Paris Stagione 3 Mercoledì Stagione 1 The Recruit Stagione 1 Alice in Borderland Stagione 2 Summer Job Stagione 1 Harry & Megan Serie Limitata The Sinner Stagione 4 Odio il Natale Stagione 1 To Hot to Handle Stagione 4 Alice in Borderland Stagione 1

Come indicato, dopo un mese, la serie TV più vista non è più Mercoledì. Al suo posto troviamo la nuova stagione di Emily in Paris. Altre novità della settimana sono Alice in Borderland Stagione 2 e Summer Job. Il resto della classifica è composta da nomi noti e presenti in Top 10 già dalla scorsa settimana o più.

Serie TV più viste in Italia su Netflix dal 19 al 25 dicembre 2022

Passiamo ora alla lista dei film più visti in Italia su Netflix dal 19 al 25 dicembre 2022:

Natale a tutti i costi Glass Onion Knives Out John Wick 3 Quando Dio Imparò a Scrivere Il Grinch Harry Potter e la Pietra Filosofale Natale tutti i giorni Lezioni private Animali Fantastici I Crimini di Grindelwald Pinocchio di Guillermo del Toro

Come è tipico, la classifica Netflix dei film più visti è composta perlopiù da nuove pellicole che non erano precedentemente in Top 10. Le uniche non-novità sono Pinocchio di Guillermo del Toro e Quando Dio Imparò a Scrivere, entrambi da tre settimane in classifica, insieme a John Wick 3 e Il Grinch, che arrivano alla propria seconda settimana in classifica.

Film più visti in Italia su Netflix dal 19 al 25 dicembre 2022

Vi lasciamo infine per confronto ai dati della settimana precedente.