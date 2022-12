Hideo Kojima afferma che potrebbe diventare un'IA e continuare a fare giochi dopo la morte

Hideo Kojima è una persona particolare, lo sappiamo bene, e lo dimostra a ogni nuova intervista. Parlando con IGN USA, il creatore giapponese ha detto che potrebbe anche diventare un'IA e proseguire la produzione di videogiochi e altri contenuti oltre la morte.

IGN USA ha chiesto: "C'è qualche tipo di filosofia o sentimento che vorrebbe lasciare a Kojima Productions, la società che porta il suo nome, mentre prosegue nel futuro per i prossimi 50 o 100 anni?"

Kojima ha risposto: "È una bella domanda. Non ci ho mai pensato. Continuerò a dirigere finché ci sarò io, e l'unica cosa che mi importa è che le nostre radici in fatto di creazione rimangano intatte. Ma probabilmente diventerò un'intelligenza artificiale e resterò qui. Per continuare a creare cose nuove bisogna essere stimolati in molti modi diversi, quindi immagino che continuerò a collaborare con gli altri e a fare nuove cose anche se sarò un'IA."

Anche se nell'intervista non viene precisato il tono, possiamo supporre che Kojima non fosse del tutto serio mentre pronunciava questa parole, anche se in ogni caso il semplice fatto che abbia avuto questa idea dimostra che tipo di persona sia.

Kojima ha da poco anche affermato che ci saranno sorprese per il 2023, ci porterà "dove nessuno è mai andato prima".

Ricordiamo poi che Death Stranding diventerà un film: Kojima sta collaborando con Hammerstone Studios. Considerando poi i suoi podcast, è chiaro che lo sviluppatore sta puntando verso più direzioni con i propri sforzi creativi.