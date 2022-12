Nvidia GeForce RTX 4070 Ti in prevendita in Cina, allo stesso prezzo della RTX 4080 da 12 GB

Alcuni negozi cinesi hanno avviato la prevendita delle schede video basate sulla GPU Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, che guardacaso hanno lo stesso prezzo della cancellata RTX 4080 da 12GB cancellata dal produttore hardware.

Da sottolineare che i prezzi in Cina non sono mai precisissimi e variano molto tra i diversi produttori. Per ora sono confermati quelli di Gigabyte, Inno3D e Colorful.

Il prezzo di partenza pare essere stato fissato a 7000 RMB, circa il 25% in meno della RTX 4080 da 16GB al lancio. I design custom partono invece da 7199 RMB e arrivano fino a 8399 RMB. Leggiamo l'elenco dei modelli e dei prezzi emersi finora.

Inno3D RTX 4070 Ti X3: 7199 RMB (969,98 euro al cambio attuale)

MSI RTX 4070 Ti Ventus 3X: 7199 RMB

Gigabyte RTX 4070 Ti Eagle (non-OC): 7499 RMB

MSI RTX 4070 Ti Gaming X: 7599 RMB

Inno3D RTX 4070 Ti X3 OC: 7699 RMB

Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC: 7699 RMB

Gigabyte RTX 4070 Ti AORUS Elite: 7899 RMB

Colorful RTX 4070 Ti Vulcan OC: 8099 RMB

Gigabyte RTX 4070 Ti AORUS Master: 8199 RMB

Inno3D RTX 4070 Ti iChill: 8399 RMB (1.131,83 euro al cambio attuale)

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti in vendita

Da notare che il prezzo di 7199 RMB è lo stesso che avrebbe dovuto avere la RTX 4080 da 12GB, prima di essere cancellata. Viene quindi sempre più confermata l'impressione che Nvidia non abbia voluto creare sovrapposizioni di mercato.

Il lancio della Nvidia GeForce RTX 4070 Ti è previsto per il 5 gennaio 2023. Nvidia per ora non ha confermato nulla, ma immaginiamo che lo farà a breve.