Hideo Kojima annuncia sorprese per il 2023, ci porterà "dove nessuno è mai andato prima"

Parlando nel suo podcast Brain Structure, Hideo Kojima ha riferito qualcosa dei suoi propositi per il 2023, riferendo di avere in serbo delle sorprese e che Kojima Productions ci porterà "dove nessuno è mai andato prima", nientemeno.

Ovviamente bisogna tenere in considerazione il tono ironico con cui Hideo Kojima, solitamente, fa queste dichiarazioni roboanti, ma è assai probabile che il suo team abbia effettivamente delle grandi sorprese in arrivo per il 2023, considerando che è attivo su diversi fronti.

Death Stranding 2 è stato infine annunciato in via ufficiale

Oltre al già noto Death Stranding 2, infatti, c'è almeno un altro progetto interessante in arrivo da Kojima Productions, ovvero il misterioso gioco Xbox di cui il game designer è tornato a parlare di recente.

"Il 2023 sarà molto più impegnato del 2022 dunque... non voglio pensarci! C'è Death Stranding 2 e anche un altro gioco, oltre a un film in lavorazione", ha riferito Kojima. "Inoltre ho avuto varie offerte di collaborazione con vari autori diversi. Non posso fare tutto ma vorrei fare più cose possibili prima di morire, dunque passerò il prossimo anno pensando anche a queste".

Viene dunque menzionato anche il film di Death Stranding in lavorazione, oltre al misterioso nuovo gioco, che potrebbe essere il vociferato Overdose, e varie collaborazioni. "Quest'anno è il settimo anniversario del nostro studio, ci siamo trasferiti ed espansi. Kojima Productions andrà coraggiosamente dove nessuno è mai stato prima: entreremo nella nostra seconda fase, dunque non vedo l'ora di arrivare al 2023, abbiamo delle sorprese in serbo".