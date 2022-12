ARK: The Animated Series, ecco il trailer della Stagione 1, nel cast anche Monica Bellucci

Studio Wildcard ha pubblicato il trailer della Stagione 1 di ARK: The Animated Series, svelando anche il cast della serie, che include alcuni attori di fama internazionale, tra cui anche Monica Bellucci. Potrete visualizzare il filmato nel player sottostante.

ARK: The Animated Series racconta una storia che attraversa eoni della storia mondiale e ha come protagonista la paleontologa del 21° secolo Helena Walker si ritrova resuscitata in una misteriosa terra primordiale dopo una tragedia. Qui deve imparare a sopravvivere e trovare nuovi alleati, o morire nuovamente per mano di spietati signori della guerra, il tutto mentre cerca di scoprire la vera natura di questo strano nuovo mondo. ARK: The Animated Series sarà disponibile nel 2023.

Vin Diesel sarà produttore esecutivo della serie, mentre tra i doppiatori troviamo anche Gerard Butler (300), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), Russell Crowe (Il Gladiatore), David Tennant (Doctor Who). Monica Bellucci sarà la voce di Cassia Virila, una nobildonna romana dal carattere forte vissuta durante l'Impero di Augusto. Di seguito il cast completo in ordine alfabetico: