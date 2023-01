Steam Deck: ci saranno miglioramenti per GeForce Now? Sia Valve che Nvidia sono interessati

Nvidia e Valve hanno espresso interesse a migliorare l'esperienza di utilizzo di GeForce Now su Steam Deck. Il servizio di streaming di giochi funziona già sulla console portatile di Valve, ma richiede agli utenti l'avvio di un browser e di conseguenza i controlli possono risultare piuttosto strani.

Andrew Fear, product manager di Nvidia per GeForce Now, ha confermato che sia Nvidia che Valve erano interessate a semplificare l'esperienza di GeForce Now su Steam Deck.

"Oggi non esiste un'app nativa su Steam Deck", afferma Fear. "È necessario utilizzare un browser Chromium per farlo funzionare. Direi che sia Nvidia che Valve sono entrambe interessate a migliorare [GeForce Now su Steam Deck]. Ma non abbiamo annunci sull'arrivo di un'app nativa su Steam".

Se vi state chiedendo perché dovreste voler fare streaming su Steam Deck, è soprattutto per risparmiare batteria o per accedere a giochi non disponibili o a impostazioni grafiche non disponibili su Steam Deck. Lo streaming riduce notevolmente il carico di lavoro sull'hardware di Steam Deck, consentendo al dispositivo di funzionare molto più a lungo. Allo stesso modo, non c'è alcuna possibilità di giocare a giochi come The Witcher 3 in full ray-tracing su Steam Deck senza trasmetterli dal cloud.

Fear ha anche suggerito che Nvidia è intenzionata a supportare le ruote da corsa sul suo servizio di streaming, ma ancora una volta non ha nulla di specifico da dire su questo fronte al momento.

