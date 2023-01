The Last of Us: l'attrice di Marlene confronta Pedro Pascal e Bella Ramsey con gli attori del gioco

Una delle attrici della serie TV di The Last of Us, Merle Dandridge che interpreta Marlene, ha spiegato come Bella Ramsey e Pedro Pascal abbiano dato un "tocco diverso" ai protagonisti della serie TV, Ellie e Joel, rispetto a quanto fatto da Troy Baker e Ashley Johnson nel videogioco.

Ricordiamo che nel gioco del 2013 Dandridge ha prestato la voce a Marlene, leader delle Luci, un'organizzazione terroristica che combatte contro il governo militare, mentre Troy Baker interpreta Joel Miller. All'inizio del gioco, Marlene incarica Joel di far uscire Ellie (Ashley Johnson) da una città. La donna ha quindi avuto esperienza diretta di entrambe le versioni dei personaggi.

"È stato necessario ampliare la mia recitazione, perché la conoscenza di base del personaggio in quanto persona rimane la stessa, ma il modo in cui lavora, agisce e interagisce [nella serie TV rispetto al videogioco] potrebbe adattarsi un po', specialmente lavorando di fronte a persone che guardano a questi personaggi attraverso una nuova lente", ha detto a Collider Dandridge.

"Ellie e Joel di Bella e Pedro hanno uno sguardo diverso da quello di Ashley e Troy. È stato un privilegio assoluto poter aprire i miei occhi, aprire il mio spirito e lasciare che Marlene li sperimentasse e li respirasse, in un modo nuovo. Sono stata in grado di farle vivere scenari della sua vita e della sua esperienza che esistevano solo nella mia immaginazione, avendo costruito il personaggio 10 anni fa, e questo è stato un vero piacere".

Potremo vedere in che modo i personaggi sono stati portati su schermo il 16 gennaio. Per il momento, sappiamo che i pareri e voti della stampa internazionale sono positivi.

Se volete sapere cosa ne pensiamo, ecco la nostra recensione.