I 15 migliori giochi per Steam Deck

Per tutti coloro che a Natale si sono regalati uno Steam Deck e per chi fosse alla ricerca di una nuova esperienza da godersi in mobilità, abbiamo messo insieme una lista dei quindici migliori titoli (tutti verificati tranne uno) attualmente disponibili sul PC portatile di Valve. Dalle grandi storie single player agli indie, con questi quindici titoli il vostro catalogo di esperienze portatili dovrebbe essere abbastanza completo. I nostri criteri di selezione sono stati, ovviamente, la performance (che ha escluso da questa lista il porting per PC di God of War a causa dei molti problemi tecnici), la qualità del gioco e la sua godibilità su uno schermo così piccolo. Quest'ultimo parametro ha escluso alcuni giochi fortemente incentrati sul testo a schermo la cui lettura, dopo pochi minuti, iniziava già a dare fastidio. I problemi di anti-cheat che ancora affliggono Steam Deck, poi, hanno avuto un leggero impatto su questa lista e ancora impediscono a titoli come Destiny 2 di essere giocati sulla portatile di Valve. Questo non vuol dire che il nuovo dispositivo non possa regalare esperienze in mobilità che prima del suo avvento erano impensabili per il grande pubblico. In questo speciale sui 15 migliori giochi per Steam Deck proveremo a offrire una selezione il più variegata possibile per coprire i molti generi e stili di gameplay in circolazione.

Neon White La frenesia di Neon White e i suoi livelli da poco più di un minuto lo rendono perfetto per Steam Deck Musica ritmata, gameplay frenetico e livelli che non superano i 2 minuti fanno di Neon White un'avventura che in mobilità e sullo Steam Deck dà il suo meglio. La storia è avvincente, i personaggi sono molto attraenti e il gameplay è un riuscito mix tra platforming e sparatutto. Neon White ha conquistato critica e pubblico la scorsa estate e la sua struttura da godersi a piccoli morsi lo rende una gioia da giocare quando si è in giro, perché ogni momento morto potrebbe essere l'occasione per avanzare di un livello. Oggetti bonus e alcuni progressi della storia, infatti, sono legati al miglioramento del proprio tempo in determinati livelli quindi anche il fattore di rigiocabilità è molto elevato.

Elden Ring Elden Ring si sente a casa su Steam Deck nonostante alcuni elementi dell'hud risultino difficili da vedere Elden Ring, l'ultimo capolavoro di FromSoftware è uscito quasi in concomitanza con Steam Deck e ha trasformato la portatile di Valve in una delle piattaforme preferite dai fan per vivere le loro avventure da Senza Luce. Fare pratica con i boss, esplorare il mondo di gioco e massacrare nemici in giro o semplicemente sdraiati a letto non solo allevia leggermente lo stress di gioco, ma mette l'ultima esperienza di Miyazaki in una nuova prospettiva. Valve, poi, si è sforzata non poco per rendere l'esperienza il più fluida possibile sul suo PC portatile e, anche se alcuni elementi dell'hud restano fastidiosamente piccoli, Elden Ring è decisamente godibile e alcuni direbbero imprescindibile per i possessori di un Deck.

Halo: The Master Chief Collection Nonostante la mancanza (temporanea) della componente multiplayer, la Master Chief Collection è un must su Stem Deck Come dicevamo nell'introduzione, i problemi di anti-cheat hanno avuto un leggero impatto su questa lista perché impediscono a chi possiede la Master Chief Collection di usare la sua componente multiplayer e quindi non hanno (ancora) permesso al gioco di essere verificato per il Deck. Detto questo, rivisitare (o vivere per la prima volta) le campagne per giocatore singolo di Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo Reach e Halo 4 è un'esperienza imperdibile sul Deck. La mancanza di un multiplayer dovrebbe essere un impedimento solo temporaneo perché Valve è attivamente al lavoro per risolvere i problemi relativi all'anti-cheat quindi non c'è motivo per non rimettersi la tuta da Spartan e andare a prendere a martellate gravitazionali qualche Covenant.

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion Il combattimento di Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion dà dipendenza ed è così ben fatto che vi farà dimenticare del finale non proprio eccelso della storia Pensato per la PSP nel lontano 2007, Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion è stato progettato per essere giocato in mobilità e con una console portatile. Il suo fratello maggiore, Final Fantasy VII Remake, gira bene sul Deck ma lo mette sotto non poco stress. Le esperienze più brevi e il gameplay più leggero di Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion lo rendono l'esperienza ideale per i fan di Final Fantasy che, anche in giro o sotto le coperte, vogliono portarsi dietro i loro eroi preferiti. Il combattimento, poi, è rifinito e dà dipendenza per quanto è fatto bene riuscendo a compensare per la storia leggermente ballerina verso il finale.

Pentiment Giocando a Pentiment su Steam Deck vi sembrerà di tenere tra le mani un manoscritto miniato Questo piccolo capolavoro di Obsidian Entertainement è un'altra eccezione alle premesse e alla metodologia di questa lista. In questo gioco c'è tanto testo ma la sua progettazione e la brevità degli scambi di battute lo rendono straordinariamente godibile sul Deck. Ambientato nel medioevo e ispirato nel suo stile grafico ai manoscritti miniati, Pentiment trova in Steam Deck una casa ancora più adatta al suo game design perché, giocandolo, vi sembrerà di tenere tra le mani un vero e proprio libro antico con delle miniature che prendono vita. La storia di Pentiment è avvincente e ben scritta e il lavoro di ricerca per restituire un'età di mezzo accurata e realistica è stato fatto bene.

Marvel’s Spider-Man Remastered Se sceglierete di giocare a Marvel's Spider Man Remastered su Steam Deck preparatevi a strizzare gli occhi guardando la mini-mappa Marvel's Spider-Man Remastered è uno dei videogiochi di supereroi migliori in circolazione e la sua recente conversione per PC lo ha reso una gioia per gli occhi. Su Steam Deck si difende molto bene restando un'esperienza piacevolmente irriverente che finisce per occupare ora dopo ora, soprattutto quando non ci sono limiti di spazio grazie alla portabilità. Giusto un paio di accorgimenti: non aspettatevi più di 35-40 fps da Marvel's Spider-Man Remastered, anche se non scende mai sotto i 30 anche nei momenti più caotici, e preparatevi a strizzare gli occhi alla ricerca dell'icona giusta sulla mini-mappa.

Vampire Survivors Il chaos di Vampire Survivors ha conquistato il pubblico di tutto il mondo trasformando il gioco di Luca Galante nel più giocato in assoluto sul Deck Fenomeno tutto italiano che ha conquistato il primo posto tra i titoli più giocati su Steam Deck a livello globale, Vampire Survivors è roguelike shoot 'em up che si è imposto come un'esperienza imprescindibile per i possessori della portatile di Valve. In Vampire Survivors (che curiosamente non contiene nessun vampiro) vestirete i panni di un personaggio che cerca di resistere a ondate su ondate di mostri, con l'obiettivo di sopravvivere il più a lungo possibile. Giocando si sbloccano personaggi, armi e abilità aggiuntive per affrontare i livelli successivi. É divertimento puro e sul vostro deck non può mancare.

Yakuza: Like a Dragon I panorami di Tokio di Yakuza: Like a Drgon sono uno spettacolo anche su Steam Deck Yakuza: Like a Dragon è una delle esperienze JRPG migliori attualmente disponibili sullo Steam Deck. Nel settimo capitolo della saga sulla criminalità di Tokyo vestirete i panni di un nuovo personaggio, Ichiban Kasuga, mentre cerca di farsi largo tra i ranghi del clan Tojo. Yakuza: Like a Dragon è lungo, profondo e ben sviluppato e per quando avete solo qualche minuto tra un impegno e l'altro ci sono una miriade di side quest altrettanto divertenti. Tecnicamente il titolo si comporta benissimo sulla portatile di Valve proponendosi come un'esperienza completa e bella da vedere grazie al suo essere decisamente modulare.

The Witcher 3: Wild Hunt Valve ha rilasciato un aggiornamento dedicato a migliorare le performance di The Witcher 3: Wild Hunt su Steam Deck Con tanto di aggiornamento next gen, The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco che non ha bisogno di presentazioni. Con un minimo di 50 e un massimo di 150 ore di avventure, segreti e combattimenti, questo gioco è una garanzia quando si tratta di grandi esperienze single player. The Witcher 3: Wild Hunt ha anche ricevuto delle attenzioni speciali da Valve che ha rilasciato un aggiornamento per migliorarne le performance sul Deck: recuperare o rivivere uno dei migliori RPG contemporanei non è mai stato così semplice.

Sable I disegni di Moebius prendono vita in Sable, uno dei migliori indie disponibili su Steam Deck Vincitore di diversi premi, questo gioco indie dalla grafica ispirata al disegnatore francese Moebius è un'esperienza rilassante e profonda che oltre a consumare pochissima batteria regala a chi lo gioca in una sensazione di calma profonda. In Sable vestirete i panni di una ragazza che deve affrontare il suo viaggio iniziatico attraverso i territori e le città del mondo post apocalittico in cui è nata. Per spostarvi avrete un aliante che galleggia a qualche centimetro da terra e lungo la via incontrerete tante storie da vivere e personaggi con cui interagire. Viaggiare insieme alla protagonista di Sable giocando le sue avventure è l'epitome di quel senso di calma e relax che caratterizza il gioco. Soprattutto in treno, con il paesaggio che corre al vostro fianco, le lande desolate e le città di Sable si avvicineranno ancora di più ai vostri sentimenti.

Portal 2 Portal riempie alla perfezione anche 2 minuti di tempo libero quando viene giocato su Steam Deck Tanto divertente come il primo capitolo, Portal 2 è ormai un classico per gli amanti dei puzzle game e il suo design lo rende perfetto da giocare in mobilità perché, eccezion fatta per pochissimi momenti, può essere messo in pausa in qualunque momento senza troncare di netto il flusso di gioco. Ottimizzato alla perfezione per lo Steam Deck, Portal 2 è tanto iconico quanto divertente e un ottimo compagno di viaggio.

Into the Breach Into the Breach è uno degli strategici a turni che meglio si adatta all'utilizzo di un controller Uno degli strategici a turni più controller-friendly in circolazione, Into the Breach ha missioni da poco più di 10 minuti e un flusso di gioco davvero avvincente. Il cursore di Into the Breach ha un sistema di magnetismo verso i punti di interesse davvero ben fatto che elimina molta della frustrazione che si incontra quando si prova a giocare uno strategico con un controller. Le sue dimensioni contenutissime (400 MB espansione compresa) lo rendono poi il titolo con il miglior rapporto spazio occupato/divertimento di questa lista.

Cuphead Cuphead è un ottimo compagno di viaggio di Steam Deck Diventato ormai il gioco run 'n gun per antonomasia, Cuphead è un'avventura solidissima da avere nello zaino per distrarsi mentre si è in giro. La sua grafica è iconica come i suoi boss e il misto di frustrazione bruciante e intensa soddisfazione del suo gameplay è perfettamente replicato anche da Steam Deck. Se siete tra quei giocatori che, quando arrabbiati, tendono a lanciare il controller, forse Cuphead non fa per voi visto il rischio che corre il vostro Deck.

Cult of the Lamb È un roguelike? È un manageriale? È un action? È Cult of the Lamb che su Steam deck vi darà un pizzico di ciascun genere A metà tra roguelike, manageriale e action game, Cult of the Lamb vi darà le redini della vostra personalissima setta con cui dovrete venerare la divinità che vi ha salvato la vita. Vi aspettano crociate per sconfiggere nemici e reclutare adepti in un flusso di gioco che, complice lo stile grafico tanto adorabile quanto malefico, mescola benissimo l'azione e la gestione dei propri seguaci. Steam Deck è lo strumento perfetto per ampliare la propria setta e distruggere i nemici della vostra divinità in mobilità, anche in sessioni rapide da 5 o 10 minuti.