Hogwarts Legacy: video ci mostra la magia Accio e i suoi molti usi

Hogwarts Legacy è di certo uno dei giochi più attesi del 2023 e la data di uscita è sempre più vicina. Per accompagnarci fino a febbraio, l'account ufficiale del gioco continua - come fatto nei mesi precedenti - a pubblicare piccole clip dedicate all'avventura magica. Ora, possiamo vedere un video dedicato ad Accio, che mostra i molti utilizzi dell'incantesimo.

Accio, introdotto in Harry Potter e il Calice di Fuoco (quarto romanzo), è un incantesimo che viene utilizzato per richiamare fisicamente un oggetto verso di sé. Di norma, nella sua forma verbale, Accio richiede anche di nominare l'oggetto che si vuole spostare. Ovviamente in Hogwarts Legacy, per semplicità, il personaggio pronuncerà solo il nome dell'incantesimo.

Nel video, che vedete condiviso qui sotto tramite l'account Twitter ufficiale di Hogwarts Legacy, vediamo il protagonista usare Accio per attirare un libro volante (forse un collezionabile o un oggetto legato a una missione). La magia viene utilizza anche per spostare una piattaforma, come una sorta di rampino. Infine, vediamo che può essere usata in battaglia per trascinare un avversario.

Chiaramente Accio è stato pensato come un incantesimo utile in tante situazioni diverse, che siano esplorative o d'azione. Il video ci permette anche di vedere l'interfaccia di Hogwarts Legacy, con quattro incantesimi assegnati a Triangolo, Cerchio, Croce e Quadrato in basso a destra. A sinistra vediamo invece la minimappa e quello che pare essere un oggetto di uso rapido assegnato a L1.

In precedenza, una clip di gameplay ha mostrato l'incantesimo Incendio. Il gioco è tanto atteso quanto criticato, in ogni caso, ad esempio gli utenti Steam hanno aggiunto un tag di protesta per provare a danneggiarlo.